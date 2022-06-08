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    Події в Україні

    Європарламент порекомендує лідерам ЄС надати Україні статус кандидата на вступ

    Пленарне засідання ЄП відбудеться у Страсбурзі сьогодні, 8 червня - Європарламент порекомендує лідерам ЄС надати Україні статус кандидата на вступ
    Пленарне засідання ЄП відбудеться у Страсбурзі сьогодні, 8 червня
    фото з відкритих джерел

    Пропонується закупити зброю Києву для відбиття російської агресії

    Європарламент рекомендуватиме главам держав і урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ. Також ЄП запропонує закупити зброю Києву для відбиття російської агресії. Про це повідомляє «Укрінформ».

    Під час пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі голова Комітету у закордонних справах Девід Макалістер виступив з доповіддю і виклав вісім пунктів рекомендацій для учасників саміту ЄС, який відбудеться 23-24 червня.

    «Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання, відповідно до потреб, висловлених українською владою, і надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України», – заявив він.

    Крім того, Макалістер рекомендує налагодити механізм санкцій проти РФ.

    Пропозиції для України:

    • швидка імплементація стратегічного компаса ЄС, зокрема, в частині розвитку оперативних можливостей сил швидкого розгортання ЄС;
    • перегляд і напрямок місій і операцій ЄС в рамках Спільної політики з безпеки і оборони, їх адаптація до нових геополітичних реалій, зокрема для надання належної підтримки урядам України та Молдови;
    • швидке завершення роботи над третьою спільною декларацією ЄС-НАТО, узгодження положень стратегічного компаса ЄС і нової Стратегічної концепції НАТО для забезпечення їх взаємного доповнення;
    • перегляд європейської політики сусідства з метою глибокої оцінки впливу російської агресивної війни проти України на співпрацю в рамках Східного партнерства та посилення політики розширення ЄС;
    • активне приєднання Європарламенту до належної імплементації Спільної зовнішньої політики і політики безпеки (СFSP) і загальної політики з безпеки і оборони (CSDP), включаючи імплементацію стратегічного компаса ЄС і Європейського фонду миру;
    • забезпечення спільної політики з безпеки та оборони ЄС належними фінансовими ресурсами з метою підвищення її ефективності та надійності.

    Макалістер зазначив, що сьогодні весь світ проходить через період нового геополітичного самовизначення. Проблеми, що виникли унаслідок агресивної війни Росії проти України, далеко виходять за межі трагічної ситуації, яка розгортається в регіоні, оскільки перед викликом постала вся Європа, додав він.

    Спільна доповідь Комітету закордонних справ і підкомітету з безпеки і оборони Європейського парламенту буде винесена на голосування під час пленарного засідання ЄП у Страсбурзі 8 червня, у другій половині дня.

    Нагадаємо, прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.

    Як відомо, Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС.

    Читайте також: Статус кандидата на членство в ЄС. Які шанси в України
    Теги: ЄС росія окупанти НАТО Європарламент війна Європа Україна окупація час #stoprussia
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    Європарламент порекомендує лідерам ЄС надати Україні статус кандидата на вступ