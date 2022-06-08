Зеленський розповів, що буде з цінами на тепло взимку

Українські газ та вугілля не продаватимуть за кордон

Цьогорічна зима буде найважчою за усі роки незалежності України. Утім, держава робить усе можливо, щоб попри війну громадяни відчули, що держава дбає про їхній комфорт. Про це у нічному зверненні до українців 7 червня повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, сьогоднішня (7 червня – ред.) доба відзначилася великою кількістю політичних та дипломатичних активностей. Зокрема, уряд утворив штаб, який готуватиме країну до наступного опалювального сезону.

Як зазначив Зеленський, рішення створити штаб для підготовки до наступного опалювального сезону було ухвалене за результатами наради, яку президент провів як із представниками уряду, так і з представниками наших найбільших державних енергокомпаній і регуляторів. У зустрічі взяли участь: прем'єр-міністр, міністри енергетики, економіки, міністр розвитку громад і територій, керівники «Нафтогазу», «Укренерго», «Енергоатому» та НКРЕКП. Також був присутній профільний заступник керівника Офісу президента.

«Що б не планували собі окупанти, ми маємо готуватися до наступної зими – у нашій державі, на своїй землі, для всіх громадян», – розповів глава держави.

На нараді обговорювали питання:

закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон,

накопичення вугілля,

виробництва електроенергії.

Президент наголосив, що наразі у нас не буде продажу українського газу і вугілля за кордон. Та підкреслив – весь видобуток спрямують на внутрішні потреби наших громадян.

Експорт електрики

Зеленський розповів, що після приєднання України до об'єднаної енергомережі Європи, такий експорт не лише дозволить збільшити валютний виторг країни, але й прямо вплине на стабілізацію енергетичної ситуації у сусідніх країнах, які скорочують споживання російських енергоресурсів.

Ще один важливий аспект, який обговорили 7 червня, – це ремонтна програма для ТЕС, ТЕЦ і котелень. Зокрема для тих, які були пошкоджені чи повністю розбиті російськими ударами.

«Виконання цієї програми найближчими місяцями – це одне з топ-завдань для міністерства енергетики України», – підкреслив Зеленський.

Водночас президент поставив уряду конкретне завдання – зробити все, щоб тарифи на газ та електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінилися.

«Людям і так складно, бо війна», – додав він.

За його словами, місцева влада відповідає за тарифи на тепло і на гарячу воду, і на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів і зимою 2022-2023 років.

Нагадаємо, штаб про який розповів Зеленський очолить міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Загалом до нього входитимуть представники місцевої влади, теплопостачальників, регулятора і «Нафтогаз».

Раніше уряд повідомив, що буде з тарифами на комуналку до кінця року.