Світовий банк виділить $30 млрд на подолання продовольчої кризи

Планується виділити $12 мільярдів на нові проєкти, а також близько $18 мільярдів на вже існуючі проєкти

Керівництво Світового банку має на меті виділити понад $30 мільярдів на проєкти з метою відповіді на виклики продовольчій безпеці у світі, які різко загострились після розв’язання Росією масштабної війни в Україні. Про це йдеться в офіційній заяві Світового банку, оприлюдненій у середу.

«Світовий банк оголошує про кроки, які він планує вжити в контексті комплексної глобальної відповіді на кризу продовольчої безпеки за допомогою існуючих й нових проєктів загальною сумою понад $30 мільярдів у таких сферах, як сільське господарство, харчування, соціальний захист, водопостачання й зрошення», - зазначається в заяві.

При цьому уточнюється, що фінансування охоплюватиме стимулювання виробництва харчових продуктів та добрив, збільшення можливостей для продовольчих систем, сприяння розширенню торгівлі, а також підтримки вразливих домогосподарств і виробників.

Планується виділити $12 мільярдів на нові проєкти, а також близько $18 мільярдів на вже існуючі проєкти, напряму пов’язані з посиленням продбезпеки. Очікується, що ініціатива буде реалізована упродовж наступних 15 місяців.

Як повідомлялося, Україна отримає $1,5 млрд від Світового Банку для оплати роботи працівників бюджетної сфери. 15 квітня більшість банків відновили продаж готівкової валюти після дозволу Національного банку, встановивши її курс на максимально дозволеному рівні – офіційний курс плюс 10%.

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