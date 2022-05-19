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    Економіка та фінанси

    Світовий банк виділить $30 млрд на подолання продовольчої кризи

    Світовий банк виділить $30 млрд на подолання продовольчої кризи
    фото з відкритих джерел

    Планується виділити $12 мільярдів на нові проєкти, а також близько $18 мільярдів на вже існуючі проєкти

    Керівництво Світового банку має на меті виділити понад $30 мільярдів на проєкти з метою відповіді на виклики продовольчій безпеці у світі, які різко загострились після розв’язання Росією масштабної війни в Україні. Про це йдеться в офіційній заяві Світового банку, оприлюдненій у середу.

    «Світовий банк оголошує про кроки, які він планує вжити в контексті комплексної глобальної відповіді на кризу продовольчої безпеки за допомогою існуючих й нових проєктів загальною сумою понад $30 мільярдів у таких сферах, як сільське господарство, харчування, соціальний захист, водопостачання й зрошення», - зазначається в заяві.

    При цьому уточнюється, що фінансування охоплюватиме стимулювання виробництва харчових продуктів та добрив, збільшення можливостей для продовольчих систем, сприяння розширенню торгівлі, а також підтримки вразливих домогосподарств і виробників.

    Планується виділити $12 мільярдів на нові проєкти, а також близько $18 мільярдів на вже існуючі проєкти, напряму пов’язані з посиленням продбезпеки. Очікується, що ініціатива буде реалізована упродовж наступних 15 місяців.

    Як повідомлялося, Україна отримає $1,5 млрд від Світового Банку для оплати роботи працівників бюджетної сфери. 15 квітня більшість банків відновили продаж готівкової валюти після дозволу Національного банку, встановивши її курс на максимально дозволеному рівні – офіційний курс плюс 10%.

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    Теги: росія окупанти війна Світовий банк Україна окупація #stoprussia
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    Світовий банк виділить $30 млрд на подолання продовольчої кризи