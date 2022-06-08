Росія сплачує майже по 300 життів своїх солдатів щодня – Зеленський (відео)

Українцям буде нелегко, та ми наближаємося до перемоги

«Настане день, коли кількість втрат перетне межу допустимого»

Президент України Володимир Зеленський увечері 7 червня виступив зі зверненням до українців.

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Бажаю здоров'я!

Коротко звітую про день, що минув.

Було багато активностей – як дипломатичних, так і внутрішньополітичних.

По-перше, урядом утворюється штаб для підготовки до наступного опалювального сезону. Це рішення ухвалене за результатами наради, яку я сьогодні провів як із представниками уряду, так і з представниками наших найбільших державних енергокомпаній і регуляторів.

Прем'єр-міністр, міністри енергетики, економіки, міністр розвитку громад і територій, керівники «Нафтогазу», «Укренерго», «Енергоатому» та НКРЕКП. Був також і профільний заступник керівника Офісу Президента.

Що б не планували собі окупанти, ми маємо готуватися до наступної зими – у нашій державі, на своїй землі, для всіх громадян.

Обговорили сьогодні питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичення вугілля, виробництва електроенергії.

В умовах, які ми маємо наразі через агресію Росії, це буде дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але! Все нормально. Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави.

У цей час у нас не буде продажу нашого газу і вугілля за кордон. Увесь внутрішній видобуток буде спрямований на внутрішні потреби наших громадян.

Водночас робимо все для того, щоб наростити наші можливості експорту електрики. Це дозволять робити наявні в Україні потужності. А після історичного приєднання нашої держави до об'єднаної енергомережі Європи такий експорт не тільки дозволяє нам збільшувати нашу валютну виручку, а й прямо впливати на стабілізацію енергетичної ситуації в країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів.

Ще один важливий аспект – це ремонтна програма для ТЕС, ТЕЦ і котелень. Зокрема для тих, які були пошкоджені чи повністю розбиті російськими ударами. Виконання цієї програми найближчими місяцями – це одне з топ-завдань для міністерства енергетики України.

Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання зробити все, щоб тарифи на газ та електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінилися. Людям і так складно, бо війна. Це буде забезпечено.

Місцева влада відповідає за тарифи на тепло і на гарячу воду, і на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів і зимою 2022-2023 років.

Також провів нараду щодо комунікації з Європейським Союзом і з окремими країнами – членами ЄС щодо нашої заявки та набуття статусу кандидата.

Дипломатична активність на цьому напрямку не припиняється ні на день. Щоденно я заслуховую звіти, зокрема й щодо підготовки процедурних рішень у Європейському Союзі.

І команда Міністерства закордонних справ, наші дипломати, і команда влади в цілому – усі, абсолютно всі працюють для того, щоб уже в червні з'явилося вагоме історичне рішення, яке ми всі очікуємо. Україна зі свого боку виконала всю, абсолютно всю необхідну роботу для цього.

Як кажуть у таких випадках: м'яч на полі європейських структур, на полі європейських країн.

Фронтова ситуація в Україні за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Триває абсолютно героїчна оборона Донбасу. Найгарячіші точки – ті самі. Передусім Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна.

Відчувається, абсолютно відчувається, що окупанти не вірили, що опір наших військових буде таким міцним, і тепер намагаються залучити додаткові ресурси на Донбаському напрямку. Як і на Херсонському – перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати наші дії.

Але який у тому сенс для них? Все одно більшість окупаційного контингенту вже чудово зрозуміла, що в них немає перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов. Саме такий настрій домінує в російській армії. Ми вільні люди. Ми не ваші раби.

Вже більш як 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час із 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно. І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого.

Активно працюємо, щоб залучити кошти для підтримки нашої армії і для відновлення України після бойових дій. На територіях, які вже деокуповані, повертаємо електрику, газ, постачання води, зв'язок. Не просто, але повертаємо. Звичайно, потрібно ще багато-багато зробити.

Потрібно знову забезпечити лікарні обладнанням, провести розмінування. І звичайно, відбудувати все зруйноване окупантами.

Один з інструментів для цього – державна фандрейзингова платформа UNITED24. Тільки за перший місяць роботи за її допомогою вдалося залучити вже понад півтора мільярда гривень. І я вдячний усім, хто долучився до її створення, до її роботи.

Сьогодні амбасадоркою UNITED24 стала Еліна Світоліна, наша відома й дуже успішна тенісистка. Разом з Андрієм Шевченком, першим амбасадором UNITED24, Еліна працюватиме, щоб залучити нову підтримку для нашої держави. Все для України. Саме так, працюючи разом, кожен і кожна зможемо повернути нормальне життя на всі території, яким наші військові повернули безпеку.

І ще одна новина, про яку зараз можна повідомити. На наступний тиждень запланований запуск спеціальної «Книги катів» – інформаційної системи, у якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців і злочинців із російської армії.

Я неодноразово наголошував, що всі вони обов'язково понесуть відповідальність. І ми крок за кроком до цього наближаємося.

Створення такої інформаційної системи триває вже певний час. Це конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців. І така «Книга катів» є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів – солдатів окупаційної армії, але й їхніх командирів. Тих, хто віддавав накази. Тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні. В Бучі, в Маріуполі, в усіх наших містах, в усіх громадах, до яких дотягнулися.

Усі будуть відповідати.

Вічна памʼять усім, чиє життя забрали ці окупанти!

Вічна слава кожному й кожній, хто наближає нашу перемогу!

Слава Україні!