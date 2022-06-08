Економіка РФ рухається у безвихідь

Світовий банк різко погіршив економічні прогнози на 2022 рік, вказавши на війну Росії проти України, перспективу повсюдного дефіциту продовольства та побоювання щодо можливого повернення «стагфляції» – токсичного поєднання високої інфляції та млявого зростання, небаченого понад чотири десятиліття. Про це повідомляє AP NEWS.

«Для багатьох країн рецесії важко уникнути», – сказав президент Світового банку Девід Малпас.

Прогноз Світового банку на 2022 рік:

світова економіка +2,9% (колишній прогноз +4,1%)

ВВП єврозони +2,5% (раніше очікувалося +4,2%)

ВВП США +2,5% (раніше очікувалося +3,7%)

ВВП Китаю +4,3% (раніше очікувалося +5,1%)

ВВП Росії -8,9% (раніше очікувалося +2,4%).

Економіка Росії, що розв'язала війну проти України, також неухильно рухається в безвихідь, точніше, до відкату на десятиліття тому.

У 2023 та 2024 роках картина буде не набагато яскравішою: агентство прогнозує глобальне зростання на рівні не більше 3%.

Як повідомлялося, Світовий банк схвалив виділення Україні фінансової підтримки в розмірі $1,49 млрд. Зазначена сума є частиною пакета допомоги в розмірі $4 млрд.