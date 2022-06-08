Стало відомо, скільки підприємств повністю знищено війною на Київщині

Влада Київщини працює над питанням відновлення постраждалих внаслідок бойових дій підприємств області

У результаті бойових дій на Київщині постраждало понад 100 підприємств, 44 з них знищено повністю. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він зазначив, що влада робить усе, аби бізнес в області якнайшвидше відновився, адже від цього залежить як добробут мешканців, так і розвиток регіону.

Кулеба повідомив, що 7 червня пройшла одна з перших зустрічей із бізнесом та державними регуляторами, на яких обговорили актуальні теми та проблеми підприємств.

«Робимо усе, аби стати платформою та майданчиком, який допоможе вирішити ці питання. Будемо допомагати кожному підприємству. Це необхідно, щоб зберегти та створити нові робочі місця для людей, а також стабілізувати економічну ситуацію. Це важливі питання, і вони також є для нас пріоритетними», – сказав голова Київської ОВА.

До слова, 7 червня посол США відвідала Ірпінь і Бучу.

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