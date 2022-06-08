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рус
    Особисті фінанси

    Скільки часу відновлюватиметься довоєнний рівень зарплат в Україні: прогноз

    Є сфери, в яких платять навіть більше, ніж до війни - Скільки часу відновлюватиметься довоєнний рівень зарплат в Україні: прогноз
    Є сфери, в яких платять навіть більше, ніж до війни
    фото з відкритих джерел

    Прогнозується, що заробітки зрівняються з тими, що були до війни, тільки через 3-5 років

    В Україні кількість відгуків українців на відкриті вакансії б’є всі рекорди та перевищує довоєнний рівень у п’ять разів. Щомісячний дохід впав, а ціни зросли, тому українці активно шукають роботу чи підробіток. Про це повідомили експерти аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

    Лише кілька професійних сфер поки не зачепила загальна тенденція зниження зарплат. Серед них: вищий менеджмент, сільське господарство, медицина та фармацевтика, маркетинг, реклама та PR. На зарплати в ІТ-сфері війна майже не вплинула.

    За найоптимістичнішими прогнозами відновлення доходів до довоєнного рівня триватиме 3-5 років. Цьому може сприяти, по-перше, повернення в Україну кваліфікованих спеціалістів, які вимушено покинули країну, рятуючись від війни, по-друге, фінансова допомога, яку можуть надати іноземні партнери для відновлення української економіки. Щоправда, досвід виходу з кризи 2014 року показав, що швидке повернення зарплат до попередніх цифр можливе лише у гривні.

    Умовно позитивним моментом є те, що подальше зниження заробітних плат зараз не очікується. Бізнес адаптувався до діяльності в нових умовах війни.

    Нагадаємо, стало відомо, у якій сфері зросли зарплати.

    В НБУ розказали, як змінилася оплата праці з початку повномасштабної війни в Україні.

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    Теги: росія окупанти медицина війна бізнес ринок ціни українці Україна реклама окупація #stoprussia
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    Скільки часу відновлюватиметься довоєнний рівень зарплат в Україні: прогноз