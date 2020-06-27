Світовий банк виділив Україні $350 млн позики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всесвітній банк активно підтримує реформи в Україні Фото: vsemirnyjbank.org

$350 млн виділено на підтримку державного бюджету України

Рада виконавчих директорів Світового банку 26 червня прийняла рішення про надання Україні $350 млн в рамках першої позики на економічне відновлення і підтримку реформ.

Про це повідомляється на сайті Світового банку.

«Пандемія Covid-19 викликала стрімкий економічний спад, який позначився на доходах пересічних українців і малого бізнесу, і створив додаткове навантаження на державний бюджет. В рамках цієї позики на політику розвитку надається $350 млн на підтримку державного бюджету у важкі часи», - заявив директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі.

Зазначається, що ці кошти повинні піти на:

зміцнення земельного та кредитного ринків шляхом створення ефективного ринку сільськогосподарських земель і врегулювання проблемних кредитів в державних банках;

підтримку демонополізації та антикорупційних інституцій, а також реструктуризацію газового сектора;

посилення системи соціального захисту для підтримки старших людей, які особливо вразливі до Covid-19.

Ця допомога є однією з двох запланованих позик. Як очікується, друга частина буде спрямована «на надання підтримки у розробці додаткового законодавства в сфері земельної реформи та подальше посилення пенсійних виплат уразливому населенню».