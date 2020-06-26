В Україні змінять правила надання соціальних послуг: частина українців може втратити допомогу



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Правила надання соціальних послуг в Україні кардинально змінять

Частина послуг стане платною

В Україні в рамках масштабної соціальної реформи створять Національну сервісну службу, яка надаватиме послуги з догляду за хворими, людям з інвалідністю, особам похилого віку та інші. Вона також здійснюватиме перевірку одержувачів допомоги і якщо виявить порушення, то допомогу можуть забрати й змусять повернути в бюджет.

Згідно з проектом постанови, оприлюдненому на сайті Мінсоцполітики, частина послуг стане платною. Про те, кого стосуватиметься нововведення пише Obozrevatel.

Правила надання соціальних послуг кардинально змінять. Новий орган перевірятиме всіх одержувачів пільг і допомоги від держави. Зокрема, якщо комісія вирішить, що допомогу витрачено не за призначенням, то її можуть і зовсім відібрати або змусять повернути в повному обсязі.

Національна сервісна служба контролюватиме:

законність надання державної допомоги, пільг, житлових субсидій та інших виплат, вироблених за кошт державного бюджету, соціальних послуг;

суму соціальних виплат, зокрема якщо допомога більша, ніж необхідно одержувачу, або надана з порушеннями;

питання щодо захисту прав дітей;

соціальну адаптацію осіб після ув'язнення;

проблеми домашнього насильства та торгівлі людьми;

питання, пов'язані з внутрішньо переміщеними особами;

соцзахист осіб із інвалідністю, чорнобильців, ветеранів, зокрема й грошові виплати для цих категорій громадян;

соціальну та професійну адаптацію колишніх військових.

Зокрема, згідно з постановою, буде створено територіальні центри. У їхньому переліку послуг такі:

догляд вдома;

соціальна адаптація;

представництво інтересів;

екстрене втручання,

хоспісна допомога.

Такі послуги можуть надаватися людям з інвалідністю, особам похилого віку, пацієнтам із невиліковними хворобами, психічно хворим, дітям тощо. З територіальним центром потрібно буде укладати договір.

Безкоштовно такі послуги матимуть право отримати тільки люди з інвалідністю першої групи та діти з інвалідністю. Всім іншим доведеться платити. Безплатно можна буде отримати тільки консультацію, представництво інтересів і кризове втручання. Для надання інших послуг за кошт бюджету всі одержувачі повинні будуть пройти перевірку. Якщо сукупний місячний дохід сім'ї менший за два прожиткові мінімуми – 4236 грн, то допомогу нададуть безкоштовно.

Зазначимо, що платними будуть послуги для тих, чий дохід перевищує чотири прожиткові мінімуми – 8472 грн. Також припиняється надання безкоштовних послуг навіть тим, хто має на них право, якщо людина, наприклад, продасть або заповість квартиру. В окремих випадках оплатити послуги для громадян зможе місцева влада.

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики України запевнило, що істотного підвищення рівня бідності в 2020 році не буде — він збільшитися порівняно з минулим роком лише на 6,5%.