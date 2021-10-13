Свіжий курс валют: гривня подешевшала перед довгими вихідними

Національний банк України встановив курси валют на 18 жовтня

Національний банк України на понеділок, 18 жовтня, встановив курс валют. Про це свідчать дані на сайті НБУ в середу, 13 жовтня.

Так, офіційний курс долара виріс після невеликого зниження напередодні. А євро дорожчає другий день.

Нацбанк встановив на 18 жовтня офіційні курси валют на такому рівні:

$100 – 2 634,19 гривень (-0,0071 грн);

€100 – 3 044,60 гривень (+0,0195 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара виріс на 3 копійки – до 26,39 гривень за долар, у купівлі також піднявся на 3 копійки – до 26,37 гривень за долар.

Курс євро в продажу піднявся на 9 копійок – 30,52 гривень за євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що гривня в жовтні продовжить зміцнюватися по відношенню до долара та євро, до кінця місяця долар коштуватиме на рівні 26-26,6 грн, євро 30-30,6 грн.

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