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    Свіжий курс валют: гривня подешевшала перед довгими вихідними

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    Офіційний курс долара виріс після невеликого зниження напередодні - Свіжий курс валют: гривня подешевшала перед довгими вихідними

    Офіційний курс долара виріс після невеликого зниження напередодні

    фото: Unsplash

    Національний банк України встановив курси валют на 18 жовтня

    Національний банк України на понеділок, 18 жовтня, встановив курс валют. Про це свідчать дані на сайті НБУ в середу, 13 жовтня.

    Так, офіційний курс долара виріс після невеликого зниження напередодні. А євро дорожчає другий день.

    Нацбанк встановив на 18 жовтня офіційні курси валют на такому рівні:

    • $100 – 2 634,19 гривень (-0,0071 грн);
    • €100 – 3 044,60 гривень (+0,0195 грн).

    На міжбанківському валютному ринку курс долара виріс на 3 копійки – до 26,39 гривень за долар, у купівлі також піднявся на 3 копійки – до 26,37 гривень за долар.

    Курс євро в продажу піднявся на 9 копійок – 30,52 гривень за євро.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що гривня в жовтні продовжить зміцнюватися по відношенню до долара та євро, до кінця місяця долар коштуватиме на рівні 26-26,6 грн, євро 30-30,6 грн.

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    Теги: Національний банк курс валют валютні операції гривня НБУ
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    Свіжий курс валют: гривня подешевшала перед довгими вихідними