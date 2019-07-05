Регіональна газова компанія: Неможливо застосовувати відновлені тарифи за номінальною потужністю



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В РГК упевнені, що споживачі мають оплачувати лише надані їм послуги з розподілу газу

Регіональна газова компанія (РГК) закликає НКРЕКП доопрацювати діючу Методику розрахунку тарифу на розподіл газу, врахувавши фактичне використання існуючих потужностей (фактичне споживання природного газу). Споживачі мають оплачувати лише надані їм послуги з розподілу газу.

Регіональна газова компанія вітає кроки НКРЕКП по застосуванню європейських принципів при встановленні тарифів на розподіл газу, зокрема використання потужності (здатності системи пропускати певну кількість газу). Такий підхід буде сприяти розвитку енергоефективності та економії газу. Рівномірні щомісячні платежі за послугу доставки природного газу зменшать фінансове навантаження на споживача в опалювальний період і дозволять операторам ГРМ чітко спрогнозувати свої доходи та витрати.

Але сам розрахунок тарифу потребує доопрацювання. РГК пропонує дати можливість споживачам сплачувати за фактично використану потужність, а не номінальну приєднану потужність, як це передбачено діючою Методикою.

РГК вважає, що оптимальним для ринку газу України є модель тарифу на розподіл, в якій врахована заявлена потужність. З 1 травня 2019 року саме така модель застосована в тарифі «Укртрансгазу», а з 1 серпня тариф на основі заявленої потужності будуть діяти також для послуг зберігання газу в ПСГ.

Довідка: Закон «Про ринок природного газу» та взяті Україною зобов'язання перед Енергоспівтовариством з реформування газової галузі передбачають застосування принципу потужності для тарифів на транспортування і розподілу. При реалізації тарифної політики в країнах Євросоюзу вибір конкретного виду потужності - приєднаної номінальної або заявленої реальної - залежить від стану і специфіки газотранспортних систем і газового ринку в цілому.