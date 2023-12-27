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Україна імпортує сіль з Африки, бо вона дешевша, ніж із Закарпаття

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна імпортує сіль з Африки, бо вона дешевша, ніж із Закарпаття
Вартість закарпатської солі з Буштинського родовища зараз становить 3 тис. грн за тонну
фото ілюстративне

Наприкінці 2023 року Закарпаття частково відновило промисловий видобуток технічної солі на Буштинському родовищі

Технічна сіль, яка видобувається на Закарпатті, дорожча за імпортовану з Африки. Про це розповів голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, передає «Укрінформ».

«Своя сіль Україні потрібна, як і взагалі будь-які свої ресурси. Тим більше, вона потрібна регіону – це податки та робочі місця. Вартість закарпатської солі з Буштинського родовища зараз становить 3 тис. грн за тонну», – сказав він.

Водночас Микита визнав, що зараз технічну сіль в Україну поставляють з африканських країн, бо вона дешевша.

«Я так розумію, зерновим коридором на звороті в порти Одеси. Вартість її становить 2,5 тис. грн за тонну. В цілому до війни вартість технічної солі з «Артемсолі» становила 1,5 тис. грн. Коли не було взагалі ніякої солі в перший рік війни, ми завозили її з Польщі, її вартість становила 7-9 тис. грн за тонну», – додав він.

Голова ОВА додав, що наприкінці 2023 року Закарпаття частково відновило промисловий видобуток технічної солі на Буштинському родовищі, яке почали розробляти в перший рік повномасштабного вторгнення. За словами голови ОВА, якість її на порядок вища за африканську

«Виробник проводив експертизи, вона чудово розчиняється. Тому закарпатську сіль будуть купувати», – запевнив Микита.

Посадовець зазначив, що з 2022 року інвестор вклав уже близько 170 млн грн в цей проєкт. Зараз підприємство продовжує розробляти родовище – укріплює тунель та побіжно добуває близько 45 тонн технічної солі на добу. У випадку збільшення попиту на технічну сіль на ринку виробник може збільшувати цю цифру до 200 тонн на добу.

Раніше повідомлялоя, що за 2023 рік підскочила вартість більшості харчових продуктів в Україні, зокрема м'яса і сиру. Натомісь, попри побоювання, впали ціни на яйця, а також овочі і фрукти. Однак уже в найближчі дні, у зв'язку з наближенням зимових свят, вартість продуктів традиційно поповзе вгору.

Теги: Африка Закарпаття ціни

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