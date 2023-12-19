Ціни на продукти: як змінилися за рік і чого чекати напередодні свят

Найбільше у 2023 році зросла вартість червоного м'яса, м'яса птиці та молочних продуктів

У найближчі дні вартість продуктів поповзе вгору

За 2023 рік підскочила вартість більшості харчових продуктів в Україні, зокрема м'яса і сиру. Натомісь, попри побоювання, впали ціни на яйця, а також овочі і фрукти. Однак уже в найближчі дні, у зв'язку з наближенням зимових свят, вартість продуктів традиційно поповзе вгору.

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Рейтинг продуктів за стрибком у ціні

Найбільше у 2023 році зросла вартість червоного м'яса, м'яса птиці та молочних продуктів. Зокрема, причинами для цього стали вплив війни, зростання затрат на виробництво, цін на паливо та енергоносії, зміни у виробництві та логістиці.

фото з відкритих джерел

За даними Державної служби статистики:

яловичина зросла в ціні на 34,87 грн (у грудні 2022 – 203,18 грн/кг, у листопаді 2023 – 238,05 грн/кг);

свинина – на 27,53 грн (вартість у грудні 2022 – 168,56 грн/кг, у листопаді 2023 – 196,09 грн/кг);

куряче філе – на 23,03 грн дорожче (у грудні 2022 – 136,58 грн/кг, у листопаді 2023 – 159,61 грн/кг);

сир кисломолочний – на 15,46 грн (вартість у грудні 2022 – 159,34 грн/кг, у листопаді 2023 – 174,8 грн/кг);

сметана 15% – на 8,53 грн (вартість у грудні 2022 – 95,11 грн/кг, у листопаді 2023 – 103,64 грн/кг);

вершкове масло (пачка 200 г) коштує на 5,81 грн більше (у грудні 2022 – 65,98 грн, у листопаді 2023 – 71,79 грн);

молоко подорожчало на 2,81 грн (у грудні 2022 – 34,28 грн/л, у листопаді 2023 – 37,09 грн/л).

У коментарі rbc.ua аналітик УКАБ Максим Гопка пояснив, що м’ясо дорожчає через стабільний попит від населення. А Україна наразі не вийшла на той ринковий рівень, коли ціна на м’ясо може суттєво знизитися. Показники імпорту залишаються низькими, що робить галузь і надалі рентабельною.

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Водночас молочні продукти здорожчали, зокрема, через посуху в другій половині літа, що спричинило зменшення надоїв раніше сезонного періоду. Крім того, зросли витрати на пальне, а звідси і вартість логістики, починаючи від виробництва, закінчуючи роздрібними мережами.

Який овоч суттєво подорожчав

Картопля за рік виросла в ціні вдвічі, а подекуди навіть утричі. Ба більше, це єдиний овоч «борщового набору», який коштує дорожче, ніж у 2022. Так, його середня ціна в грудні 2022 року була на рівні 9,2 грн/кг. А 15 грудня цьогоріч – уже 16,05 грн/кг (в АТБ – 14,59 грн/кг, у Varus – 14,90 грн, Novus – 13,89 грн, МегаМаркет – 17,9 грн).

фото: Pixabay

Цю тенденцію експерти пояснюють помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки постачання з необладнаних для тривалого зберігання складів впали до мінімуму.

Водночас попит на картоплю продовжує рости, а деякі великі господарства стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше збільшення ціни.

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Що навпаки коштує дешевше

Вартість низки продовольчих товарів нині є значно нижчою, аніж минулого року. До цього призвів найнижчий рівень споживчої інфляції в Україні за останні три роки – у минулому місяці зростання цін сповільнилося до 5,1%. Востаннє такий показник був у грудні 2020.

Так, за рік інфляційний індекс знизився на овочі – на 9,5%, яйця – на 20,04%, фрукти – на 4,6%.

У скільки обійдеться «борщовий набір»

Ціни на овочі «борщового набору» залишаються доступними. Узимку вартість деяких категорій овочів поповзла вгору, однак вона все ще значно нижча за минулорічну (приблизно на 8,2% менше).

фото: Pixabay

Такі ціни нині на овочі «борщового набору»:

білоголова капуста – від 9,9 грн/кг (12,95 грн/кг у грудні 2022);

ріпчаста цибуля – 14,54 грн/кг (30,63 грн/кг у грудні 2022);

буряк – 10,64 грн/кг (12,25 грн/кг у грудні 2022);

морква – 10,36 грн/кг (22,37 грн/кг у грудні 2022).

За словами Гопки, торік підвищення цін сталося через брак овочів на внутрішньому ринку, оскільки значні території сільгоспугідь постраждали від бойових дій або опинилися в окупації.

А вже цьогоріч виробники з інших областей змогли задовольнити внутрішній попит, що позитивно відзначилося на цінах і на роботі галузі загалом.

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Чи повториться минулорічна ситуація з яйцями

Торік вартість курячих яєць щомісяця рекордно зростала. Попри аналогічні прогнози і на цей рік, суттєвого підвищення цін не відбулося. Хоча з осені яйця дорожчають, до цінників 2022 року ще далеко.

фото: Pixabay

Середня вартість яєць (дані Держстату) змінювалася з 63,12 грн у січні 2023 до мінімальної 38,99 грн за десяток в липні цього року. Через сезонність та збільшення витрат на енергоресурси восени яйця знову почали дорожчати.

За даними порталу Мінфін, станом на 15 грудня 2023 курячі яйця коштували 57,6 грн/десяток («Квочка» категорії С1). До прикладу, в грудні 2022 ціна становила 74,15 грн/десяток.

Чим загрожує зниження цін на гречку

Ціни на гречану крупу минулого року теж били по гаманцю, але станом на сьогодні вартість цього продукту є майже вдвічі меншою.

Держстат наводить середню вартість гречки в грудні 2022 на рівні 74,99 грн/кг. На 15 грудня 2023 по супермаркетах ціни були такими: АТБ – 22,8 грн/кг, Сільпо – 35,99 грн/кг, Varus – 24,9 грн/0,9кг. Причиною зниження цін на гречку є високий урожай.

фото: Pixabay

«У 2023 році в Україні було зібрано найбільший урожай гречки за останні роки. Збір сягнув близько 207,4 тис. т, що майже у два рази перевищує щорічне споживання країни», – заявила керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» Тетяна Попович.

Однак зниження ціни на гречку загрожує дефіцитом крупи в найближчі роки. Як пояснює експертка в коментарі rbc.ua, сільськогосподарські виробники дедалі більше стурбовані замалим доходом. Це може призвести до скорочення площ, виділених під вирощування гречки в майбутньому.

За скільки нині можна купити соняшникову олію

Сонашникова олія також подешевшала – на 12,8% за рік. Якщо наприкінці 2022-го за літр продукту довелося б сплатити в середньому 69,75 грн, то станом на кінець листопада ціна впала до 60,43 грн/літр.

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фото з відкритих джерел

Вартість олії (0,85 л) в супермаркетах станом на 15 грудня:

АТБ: «Олейна» – 41,5 грн, «Щедрий дар» – 59,27 грн; «Майола» – 46,2 грн;

Сільпо: «Олейна» – 41,49 грн, «Щедрий дар» – 51,99 грн, «Премія» – 53,99 грн;

Varus: «Олейна» – 59,9 грн, «Стожар» – 60,2 грн, «Вигода» – 39,9 грн/0,8л.

Ціни напередодні свят

Традиційно перед святами ціни на продукти поповзуть вгору. Станеться це вже у найближчі дні.

Аналітик УКАБ Максим Гопка розповів, що, окрім свят, у 2022 році були ще й додаткові чинники зростання цін, як-от малі обсяги виробництва та зростання собівартості продуктів. Цьогоріч все залежить від пропозиції на ринку.

Зокрема, через сезонність вже зросли в ціні деякі овочі та фрукти. також зростає вартість яєць та молочних продуктів, оскільки в холодний період часу їх собівартість підвищується.

За прогнозом експерта, ціни на м’ясо теж можуть зрости. При цьому вони вийдуть на рівень, який був місяць назад, тому що ціни на свинину та курятину на початку грудня дещо знижувалися.

Нагадаємо, що макроекономічні показники України виявилися сильнішими, ніж очікувалося, попри вторгнення Росії, що призвело до перегляду прогнозів МВФ щодо економічного зростання у бік підвищення.

До слова, блокування польсько-українського кордону змусить громадян витратити більше грошей на деякі продукти напередодні різдвяних свят. Зокрема, це стосується імпортних продуктів: риби, ікри та екзотичних фруктів.