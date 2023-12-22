Генштаб Естонії оцінив наслідки можливого захоплення Авдіївки росіянами

Російські війська продовжують наступ по всьому фронту в Україні, зокрема просунулися в селах поблизу Авдіївки

Росія наразі веде активні дії на фронті в Україні, але захоплення кількох населених пунктів не принесе їй успіху на оперативному рівні. Про це заявив керівник оперативного відділу Генерального штабу Естонії полковник Тармо Кундла, передає ERR.

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Естонський полковник наголосив, що російські війська продовжують наступ по всьому фронту в Україні, зокрема просунулися в селах поблизу міста Авдіївка на північ і південь від нього.

«Падіння Авдіївки можливе, але це залежить і від рішення України – чи продовжують вони опір, чи відступають. Місто ще не оточене. Якщо російським військам вдасться захопити місто, то це тактична перемога, яку добре презентувати громадськості, але вона не дає великого оперативного рівня успіху», – сказав він на брифінгу в п'ятницю в Міноборони Естонії.

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За словами Кундли, Росія може захопити Мар'їнку, що розташоване на південь від Авдіївки протягом наступних тижнів. Проте навряд чи варто очікувати, що найближчим часом РФ зможе зайняти більше території в Донецькій області.

За оцінкою представника естонського Генштабу, в разі рішення залишити Авдіївку для збереження живої сили значних загроз для України немає, оскільки вона вже підготувала нові оборонні позиції на захід від міста.

«Загалом, війна на виснаження триває, Росія володіє ініціативою, і її підрозділи ціною великих втрат досягають тактичного успіху на деяких лініях фронту. Але це не призводить до оперативного успіху», – підсумував Кундла.

Нагадаємо, триває 667-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 60 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 33 авіаційних удари, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.