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Високі ціни на житло змусили главу центробанку Туреччини піти на радикальний крок

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Високі ціни на житло змусили главу центробанку Туреччини піти на радикальний крок
Голова центробанку Туреччини Хафізе Гайє Еркан
фото з відкритих джерел

Очільниця регулятора вже не може дозволити собі житло у Стамбулі

Голова центробанку Туреччини Хафізе Гайє Еркан у 44 роки переїхала до батьків. До цього її спонукали висока інфляція та стрибок цін на нерухомість у країні. Про це вона розповіла в інтерв'ю газеті Hürriyet.

Стамбул виявився захмарно дорогим містом для голови регулятора. Тепер Еркан не може дозволити собі там житло. «Як Стамбул може бути дорожчим за Манхеттен?» – обурюється вона.

Голова центробанку Туреччини розповіла, що їй є з чим порівнювати, адже до свого призначення на нинішню посаду вона 20 років жила та працювала у Сполучених Штатах Америки, зокрема у фінансовому конгломераті Goldman Sachs.

Рієлторка, із якою Еркан обговорювала ситуацію на ринку нерухомості, запропонував їй подивитися ціни на цибулю у продуктових магазинах.

Зарплата чиновниці становить 161 тисячу турецьких лір (206 080 грн) без урахування додаткових виплат. Для вирішення житлової кризи у країні Еркан запропонувала збільшити кількість одиниць соціального житла.

Як відомо, причиною такого стрибка цін на житло є інфляція. У січні 2014 у Туреччині вона була на рівні 7,75 %, тоді як за підсумками жовтня 2023 року – сягла 61,36 %, а на кінець року прогнозується зростання показника до 68 %.

На тлі інфляції житло у Туреччині подорожчало майже вдвічі за 2023 рік, вартість оренди – на 137 %. За підсумками 2022 року, Туреччина стала світовим лідером зростання цін на орендоване житло.

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Теги: Туреччина житло ціни

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