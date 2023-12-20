Високі ціни на житло змусили главу центробанку Туреччини піти на радикальний крок

Очільниця регулятора вже не може дозволити собі житло у Стамбулі

Голова центробанку Туреччини Хафізе Гайє Еркан у 44 роки переїхала до батьків. До цього її спонукали висока інфляція та стрибок цін на нерухомість у країні. Про це вона розповіла в інтерв'ю газеті Hürriyet.

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Стамбул виявився захмарно дорогим містом для голови регулятора. Тепер Еркан не може дозволити собі там житло. «Як Стамбул може бути дорожчим за Манхеттен?» – обурюється вона.

Голова центробанку Туреччини розповіла, що їй є з чим порівнювати, адже до свого призначення на нинішню посаду вона 20 років жила та працювала у Сполучених Штатах Америки, зокрема у фінансовому конгломераті Goldman Sachs.

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Рієлторка, із якою Еркан обговорювала ситуацію на ринку нерухомості, запропонував їй подивитися ціни на цибулю у продуктових магазинах.

Зарплата чиновниці становить 161 тисячу турецьких лір (206 080 грн) без урахування додаткових виплат. Для вирішення житлової кризи у країні Еркан запропонувала збільшити кількість одиниць соціального житла.

Як відомо, причиною такого стрибка цін на житло є інфляція. У січні 2014 у Туреччині вона була на рівні 7,75 %, тоді як за підсумками жовтня 2023 року – сягла 61,36 %, а на кінець року прогнозується зростання показника до 68 %.

На тлі інфляції житло у Туреччині подорожчало майже вдвічі за 2023 рік, вартість оренди – на 137 %. За підсумками 2022 року, Туреччина стала світовим лідером зростання цін на орендоване житло.