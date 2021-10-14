ТОП-10 компаній вітчизняного оборонно-промислового комплексу за виручкою у 2020 році

Приватні компанії активно збільшують свою частку на ринку оборонно-промислового комплексу

У ТОП-10 компаній вітчизняного оборонно-промислового комплексу за виручкою у 2020-му році входять дев’ять компаній державної форми власності. Фахівці YouControl за допомогою модулю «Аналіз ринків» дослідили діяльність підприємств та дізналися, які державні та приватні компанії посіли лідируючі позиції торік.

Отже, беззаперечним лідером галузі і допоки недержавним підприємством є ПАТ «Мотор Січ» з виручкою у 11,4 млрд грн (наразі тривають суди щодо питань, пов’язаних з приватизацією підприємства). На другому місці ДП «Антонов» ‒ 7,5 млрд грн. На третій позиції ДП «ДККБ «Луч» ‒ 3,8 млрд. П’ятірку лідерів замикають ДП «ЗМКБ «Прогрес» імені Академіка Івченка з виручкою у 2,1 млрд грн та ДП «ХКБМ імені Морозова» ‒ 1,4 млрд грн.

Приватні компанії також активно збільшують свою частку на ринку.

Й тут лідером за виручкою у 2020 році серед приватних компаній ОПК є «Мотор Січ» ‒ 11,4 млрд грн. Слідом за ним ‒ ПАТ «Завод Кузня на Рибальському» з майже мільярдною виручкою. Раніше підприємство належало п’ятому президенту України Петру Порошенку. На третьому місці ПАТ «Фед», 873 млн грн. П’ятірку лідерів замикають ПАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика», з виручкою у 534 млн грн ТОВ «Укроп» ‒ 355 млн грн.

До слова, нещодавно «Мотор Січ» і турецький виробник безпілотників домовилися про співпрацю.

Нагадаємо, в лютому цього року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відкрила справу стосовно депозитарної установи ТОВ «Драгон Капітал», на рахунках якого в цінних паперах розміщені акції Мотор Січі. Комісією відкрито справу за порушення вимог «Положення про проведення депозитарної діяльності».

Перед цим президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій відносно громадянина Китаю Ван Цзина і ряду китайських компаній, акціонерів «Мотор Січі».

Акції «Мотор Січі» знаходяться під арештом з квітня 2018 року по клопотанню слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у відкритій в липні 2017 року кримінальній справі.

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