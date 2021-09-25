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    «Мотор Січ» і турецький виробник безпілотників домовилися про співпрацю

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    Церемонія підписання відбулася у Стамбулі - «Мотор Січ» і турецький виробник безпілотників домовилися про співпрацю
    Церемонія підписання відбулася у Стамбулі
    Фото з відкритих джерел

    Деталі угоди між компаніями наразі не розголошуються

    Український виробник авіадвигунів «Мотор Січ» і турецька компанія-виробник безпілотників Baykar Makina підписали угоду про співпрацю. Як повідомляє «Укрінформ», церемонія підписання відбулася під час виставки аерокосмічної техніки та технологій у Стамбулі.

    «Сьогодні важливий момент для наших компаній – Bayraktar та «Мотор Січ». Як ви знаєте, Akinc – наша безпілотна система стратегічного рівня, їх уже постачають у збройні сили Туреччини. Це продукт найвищого технологічного рівня. Ми ефективно співпрацюємо з Україною по частині двигунів, зокрема з компаніями «Івченко-прогрес» та «Мотор Січ». Це критично важливо для наших країн підтримувати одна одну», – заявив технічний директор Baykar Makina Халюк Байрактар.

    Деталі угоди наразі не розголошуються.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і очільник Туреччини Реджепом Ердоганом у Нью-Йорку домовлялися про будівництво заводу турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотників Bayraktar в Україні.

    Наприкінці липня безпілотники Bayraktar почали патрулювання над Чорним морем.

    15 липня ВМС України отримали перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2.

    Раніше Міноборони випробувало новий турецький ударний безпілотник Bayraktar.

    Теги: будівництво Мотор Січ безпілотник
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    «Мотор Січ» і турецький виробник безпілотників домовилися про співпрацю