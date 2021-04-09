Компанія, в якій працює дружина Фіали, представлятиме інтереси Китаю в суді по «Мотор Січі», – блогерка

Акції «Мотор Січі» знаходяться під арештом з квітня 2018 року

Китайські компанії хочуть стягнути з України 3,5 мільярда доларів

Компанія, в якій працює дружина інвестбанкіра Томаша Фіали, представлятиме інтереси китайських інвесторів в суді проти України. Про це у своєму блозі на сайті «Кореспондент» пише політтехнолог Катерина Селантьєва.

«Дружина Томаша Фіали – Наталя Фуклєва працює в юридичній компанії DLA Piper», – уточнює політтехнолог.

Нагадаємо, згідно з повідомленням прес-служби групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського, яка є партнером китайських інвесторів з розвитку «Мотор Січ» представляти інтереси китайських інвесторів в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд доларів, будуть три провідні міжнародні юридичні компанії, такі як WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird.

Китайські компанії хочуть стягнути з України 3,5 мільярда доларів, як вони кажуть, шкоди від «експропріації їхніх інвестицій». Також вони звинувачують українську владу у порушенні своїх прав, передбачених угодою між Китаєм і Україною про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Політтехнолог зазначає, що протягом 2016-2018 рр. В'ячеслав Богуслаєв і пов'язані з ним компанії продали китайцям 56% акцій.

«При цьому не були порушені формальні вимоги українського закону до концентрації акцій підприємства, оскільки продажі проходили із застосуванням дроблення пакетів на дрібні до 10%. Ключову роль в організації цього процесу зіграв власник «Dragon Capital» Томаш Фіала», – пояснює Катерина Селантьєва.

Судячи з матеріалів, що знаходяться у відкритих джерелах, компанія DLA Piper системно співпрацювала з «Мотор Січ» в період, коли Томаш Фіала супроводжував скупку акцій на користь китайських компаній. Так, в матеріалах фінмоніторингу фігурує інформація про договір між ПАТ «Мотор Січ» і ТОВ «ДІ ЕЛ ЕЙ ПАЙПЕР Україна» про надання консультаційних послуг від 22 квітня 2014 року. 30 травня 2017 було виплачено на користь ТОВ «ДІ ЕЛ ЕЙ ПАЙПЕР Україна» 3.08 млн грн.

Нагадаємо, в лютому цього року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відкрила справу стосовно депозитарної установи ТОВ «Драгон Капітал», на рахунках якого в цінних паперах розміщені акції Мотор Січі. Комісією відкрито справу за порушення вимог «Положення про проведення депозитарної діяльності».

Перед цим президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій відносно громадянина Китаю Ван Цзина і ряду китайських компаній, акціонерів «Мотор Січі».

Акції «Мотор Січі» знаходяться під арештом з квітня 2018 року по клопотанню слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у відкритій в липні 2017 року кримінальній справі.