ТОП-5 цьогорічних країн-імпортерів української молочної продукції



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Напрямки експортної торгівлі молочними продуктами з України різноманітні з акцентом на азіатські і європейські ринки

Найбільше українських молочних продуктів купували у Молдові, Грузії, Азербайджані, Китаї та Польщі - асоціація

Асоціація виробників молока повідомила, що у січні-травні цього року ТОП-5 країн, які купували українську молочну продукцію потрапили:

Молдова - на суму $ 13,5 млн,

Грузія - $ 8,6 млн,

Азербайджан - $ 7,5 млн,

Китай - $ 6,1 млн,

Польща - $ 5,2 млн.

У прессслужбі Асоціації відзначають, що напрямки експортної торгівлі молочними продуктами з України різноманітні з акцентом на азіатські і європейські ринки.

«У січні-травні відбулися певні зміни в рейтингу експортних контрагентів. Так, в порівнянні з квітнем 2020 р на четверте місце вийшов Китай ($ 6,1 млн), змістивши при цьому Казахстан ($ 5,2 млн) на п'яте. Нідерланди піднялися на дев'яте місце, взагалі витіснивши США з десятки найбільших покупців української молочки», - відзначили аналітики.

При цьому імпорт молочної продукції в Україну в основному європейський. ТОП-5 країн, з яких в Україну надходить молочка:

Польща - $ 52,8 млн,

Німеччина-$ 15,6 млн,

Франція - $ 7,9 млн,

Нідерланди - $ 3,4 млн,

Білорусь - $ 2,7 млн.

«ТОП-5 імпортерів молочної продукції протягом січня-травня залишається незмінним, окремі перестановки відбувалися лише нижче в рейтингу. Так, Чехія піднялася на восьме місце, витіснивши Португалію, а в ТОП-10 увійшла Греція», - уточнили в Асоціації.

Нагадаємо, що компанія Villa Milk (Вінницька область) ввела в експлуатацію роботизовану ферму за європейськими стандартами.