ТОП-5 цьогорічних країн-імпортерів української молочної продукції
Найбільше українських молочних продуктів купували у Молдові, Грузії, Азербайджані, Китаї та Польщі - асоціація
Асоціація виробників молока повідомила, що у січні-травні цього року ТОП-5 країн, які купували українську молочну продукцію потрапили:
- Молдова - на суму $ 13,5 млн,
- Грузія - $ 8,6 млн,
- Азербайджан - $ 7,5 млн,
- Китай - $ 6,1 млн,
- Польща - $ 5,2 млн.
У прессслужбі Асоціації відзначають, що напрямки експортної торгівлі молочними продуктами з України різноманітні з акцентом на азіатські і європейські ринки.
«У січні-травні відбулися певні зміни в рейтингу експортних контрагентів. Так, в порівнянні з квітнем 2020 р на четверте місце вийшов Китай ($ 6,1 млн), змістивши при цьому Казахстан ($ 5,2 млн) на п'яте. Нідерланди піднялися на дев'яте місце, взагалі витіснивши США з десятки найбільших покупців української молочки», - відзначили аналітики.
При цьому імпорт молочної продукції в Україну в основному європейський. ТОП-5 країн, з яких в Україну надходить молочка:
- Польща - $ 52,8 млн,
- Німеччина-$ 15,6 млн,
- Франція - $ 7,9 млн,
- Нідерланди - $ 3,4 млн,
- Білорусь - $ 2,7 млн.
«ТОП-5 імпортерів молочної продукції протягом січня-травня залишається незмінним, окремі перестановки відбувалися лише нижче в рейтингу. Так, Чехія піднялася на восьме місце, витіснивши Португалію, а в ТОП-10 увійшла Греція», - уточнили в Асоціації.
Нагадаємо, що компанія Villa Milk (Вінницька область) ввела в експлуатацію роботизовану ферму за європейськими стандартами.