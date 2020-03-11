В Європі оприлюднили, що треба купити на карантин (список)



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В Австрії радять купувати в магазинах на час карантину не більше 1кг кожного продукту на особу

Служба цивільної оборони Австрії оприлюднила рекомендації, які саме продукти доцільно закупити на випадок карантину з розрахунку на одну особу.

Як видно із оприлюдненого списку, в ньому є крупи, молочна продукція, овочі і фрукти. Якщо говорити про кількість, то здебільшого це не більше 1кг кожного продукту на особу.

Як відомо, в Австрії про перші випадки нового коронавірусу стало відомо ще 25 лютого. Наразі в країні зафіксовано понад 100 інфікованих.При цьому, в країні фіксується масове поширення грипу: всього протягом сезону 2019/2020 зафіксовано понад 240 тис. випадків захворювань, наразі хворіють близько 130 тис. осіб.

Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.

Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

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