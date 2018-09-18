Торгова війна: Китай відповів США митами на $60 млрд



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КНР оголосила про підвищення митних тарифів у відповідь на збільшення митних зборів Трампом у технологічному спорі

Китай вирішив вжити заходів у відповідь на «митну війну», розпочату президентом США Дональдом Трампом, і підвищив митні тарифи на американські товари на 60 млрд доларів.

Про це у вівторок повідомляє Associated Press у Twitter.

«КНР оголосила про підвищення митних тарифів на товари зі США на 60 млрд доларів у відповідь на збільшення митних зборів Трампом у технологічному спорі», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 вересня Китай поскаржився до Світової організації торгівлі на нові американські мита

Раніше адміністрація Трампа заявила, що з 24 вересня тарифи на китайські товари становитимуть 10 відсотків. Цей крок має ознаменувати останню ескалацію все більш тривалої торгової суперечки між двома найбільшими економіками світу.

Ця остання «тарифна ескалація» Трампа щодо Китаю відбувається після кількох раундів переговорів, які не дали ніякого прогресу. За даними видання, міністр фінансів США Стівен Мнучін минулого тижня запросив вищих китайських чиновників для нових дискусій, натомість поки нічого не заплановано.

Раніше стало відомо, що третій за рахунком пакет мит адміністрації Трампа на китайський імпорт стане наймасштабнішим за всю історію торгових відносин США з Китаєм.