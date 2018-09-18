Китай поскаржився до Світової організації торгівлі на нові американські мита



Розсилка ВІДПРАВИТИ

СОТ

У міністерстві торгівлі Китаю заявили про те, що подали скарги у СОТ проти запланованих імпортних тарифів США вартістю 200 млрд доларів

Китай подав скаргу до Світової організації торгівлі щодо запровадження нових мит від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, зокрема, у міністерстві торгівлі Китаю заявили про те, що подали скарги у СОТ проти запланованих імпортних тарифів Сполучених Штатів на китайські товари вартістю 200 мільярдів доларів.

Раніше адміністрація Трампа заявила, що з 24 вересня тарифи на китайські товари становитимуть 10 відсотків. Цей крок має ознаменувати останню ескалацію все більш тривалої торгової суперечки між двома найбільшими економіками світу.

Ця остання «тарифна ескалація» Трампа щодо Китаю відбувається після кількох раундів переговорів, які не дали ніякого прогресу. За даними видання, міністр фінансів США Стівен Мнучін минулого тижня запросив вищих китайських чиновників для нових дискусій, натомість поки нічого не заплановано.

Раніше стало відомо, що третій за рахунком пакет мит адміністрації Трампа на китайський імпорт стане наймасштабнішим за всю історію торгових відносинСША з Китаєм.

До слова, упродовж останніх двох місяців Канада зібрала із США майже $300 млн у тарифах та зборах, запроваджених у відповідь на введення Вашингтоном торговельних обмежень.

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін провели спільну зустріч на саміті у Владивостоку, на якій домовились розвивати двосторонні відносини та спільно «протистояти факторам нестабільності у світі» та торговельній політиці США.