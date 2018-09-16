Мита на 200 мільярдів доларів. Трамп готовий нанести новий удар по Китаю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Мита стосуватимуться більш, ніж 1000 найменувань продукції

Американські засоби масової інформації повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує оголосити в понеділок або вівторок про введення нових тарифів на китайську імпортну продукцію на суму 200 мільярдів доларів.

Американські ЗМІ повідомили, що мита увійдуть в силу кілька тижнів потому. Цей третій за рахунком пакет мит адміністрації Трампа на китайський імпорт стане наймасштабнішим за всю історію торгових відносин США з Китаєм.

ЗМІ повідомили, що спочатку будуть введені 10-процентні мита з метою зменшити вплив на американських споживачів більш високих цін на китайські товари, що нижче 25%, про які було оголошено раніше.

Газета The Washington Post повідомила, що нові тарифи будуть поширюватися на більш, ніж 1000 найменувань продукції, включаючи кондиціонери повітря, телевізори та іграшки.

Нагадаємо, упродовж останніх двох місяців Канада зібрала із США майже $300 млн у тарифах та зборах, запроваджених у відповідь на введення Вашингтоном торговельних обмежень.

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін провели спільну зустріч на саміті у Владивостоку, на якій домовились розвивати двосторонні відносини та спільно «протистояти факторам нестабільності у світі» та торговельній політиці США.

Інфляція у Туреччині сягнула найвищої за останні 15 років позначки у 17,9%.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що необхідно покласти край домінуванню долара в міжнародній торгівлі.

Джерело: NHK