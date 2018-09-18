Трамп оголосив про введення нових мит на імпорт товарів з Китаю на $200 млрд



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Мита набудуть чинності 24 вересня

Під мита потрапляють понад п’ять тисяч найменувань товарів

США ввели додаткові мита на імпорт китайських товарів загальною вартістю 200 млрд доларів.

Про це повідомляє BBC.

«Ми дуже чітко уявляємо тип змін, які необхідно внести, і ми надали Китаю всі можливості для більш чесного співробітництва. Але поки Китай не бажає змінювати свою практику», - заявив президент США Дональд Трамп.

Під мита потрапляють понад п’ять тисяч найменувань товарів. Серед них папір, рис і текстиль. Зі списку виключили тільки «розумні годинники», дитячі манежі.

Мита набудуть чинності 24 вересня.

Раніше стало відомо, що третій за рахунком пакет мит адміністрації Трампа на китайський імпорт стане наймасштабнішим за всю історію торгових відносин США з Китаєм.

До слова, упродовж останніх двох місяців Канада зібрала із США майже $300 млн у тарифах та зборах, запроваджених у відповідь на введення Вашингтоном торговельних обмежень.

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін провели спільну зустріч на саміті у Владивостоку, на якій домовились розвивати двосторонні відносини та спільно «протистояти факторам нестабільності у світі» та торговельній політиці США.