США пригрозили Канаді наслідками через співпрацю з Huawei



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Влада США вважає, що компанія Huawei підпорядкована Комуністичній партії Китаю

У США висловили упевненість, що канадський уряд «ухвалить власне суверенне рішення й визначить найкраще для національної безпеки Канади»

Сполучені Штати Америки будуть змушені переглянути обсяг розвідувальної інформації, якою діляться із Канадою, якщо Оттава дозволить Huawei розбудовувати інфраструктуру 5G в країні.

Про це в коментарі CBC News заявила речниця Державного департаменту США Морган Ортагус.

«Уряд США дуже чітко дав зрозуміти усім нашим друзям та союзникам по всьому світу, що у випадку допуску Huawei до системи національної безпеки и муситимемо захищати наші відносини в обміні розвідувальними даними. Ми будемо вимушені провести оцінку того, чи можливе продовження обміну розвідданими із країнами, які мають Huawei в своїх найбільш чутливих технологіях, у найбільш чутливих сферах національної безпеки», - сказала Ортагус.

При цьому вона висловила упевненість, що канадський уряд «ухвалить власне суверенне рішення й визначить найкраще для національної безпеки Канади».

Нагадаємо, у середині травня державний секретар США Майк Помпео анонсував нові санкції проти китайської компанії Huawei. Тепер компанії повинні будуть отримати ліцензію від уряду США перед продажем продукції Huawei.

Влада США вважає, що компанія Huawei підпорядкована Комуністичній партії Китаю.