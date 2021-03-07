Трамп заборонив Республіканській партії використовувати своє ім'я для збору грошей

Дональд Трамп не хоче, щоб його ім'я згадувалося в будь-яких електронних листах або товарах для пожертвувань Республіканської партії

Представники Республіканської партії зазначають, що неможливо не використовувати ім'я Дональда Трампа, оскільки він занадто популярний

Колишній президент США Дональд Трамп заборонив Республіканській партії використовувати своє ім'я для збору коштів.

Відповідний лист направили адвокати Трампа трьом найбільшим групам зі збору коштів для Республіканської партії, повідомляє Politico.

Так, юристи вимагають Національного республіканського комітету, Національного республіканського комітету Конгресу і Національного республіканського сенатського комітету припинити використання імені 45-го президента США, коли відправляють будь-які електронні листи або продають товари для пожертвувань партії.

У той же час, представники Республіканської партії зазначають, що неможливо не використовувати ім'я Дональда Трампа, оскільки він занадто популярний.

Також відомо, що сам Трамп використовує Save America SuperPAC і DonaldJTrump.com для збору грошей на власну політичну компанію.

До слова, Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє.

Також Трамп, який покинув свій пост 20 січня після поразки від 3 листопада від демократа Джо Байдена, продовжує стикатися з безліччю юридичних проблем, що стосуються його особистого та ділової поведінки.