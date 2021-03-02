Путін, Трамп і Тихановська. На Нобелівську премію миру висунули понад 300 номінантів

Лауреата премії миру 2021 року буде оголошено в жовтні

Серед номінантів цього року – 234 особи та 95 організацій

На цьогорічну Нобелівську премію миру отримано 329 номінацій, що є одним з найбільших показників за всю історію нагороди.

Про це повідомляє Reuters.

«Це третя за весь час найбільша загальна кількість номінантів», – повідомив секретар Норвезького Нобелівського комітету Олав Ньєльстад. Найбільше кандидатів було у 2016 році – 376.

Серед номінантів цього року – 234 особи та 95 організацій.

«Це відображає великий міжнародний інтерес до Нобелівської премії миру», – переконаний Ньєльстад. Водночас, за його словами, це також свідчить про те, що у світі існує низка нерозв'язаних конфліктів, воєн та проблем з правами людини.

Нобелівський комітет не розкриває імен претендентів, але вони можуть самі повідомляти про те, що їх номіновано на премію.

Зокрема, цього року кандидатами можуть стати президент РФ Володимир Путін, російський опозиціонер Олексій Навальний, активістка Грета Тунберг, колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська та колишній глава Білого дому Дональд Трамп.

Також у 2021 році премію можуть отримати рух Black Lives Matter, НАТО, ВООЗ та Агентство ООН з питань біженців.

Лауреата премії миру 2021 року буде оголошено в жовтні. Невідомо, в якому форматі в цьому році буде проходити вручення премії – онлайн або офлайн.