У США вперше заарештували чиновника адміністрації Трампа за штурм Капітолію

Мати затриманого колишнього чиновника розповіла, що він був морським піхотинцем і служив в Іраку

42-річний Федеріко Кляйн, який з 2016 року працював з 45-м президентом Дональдом Трампом, був затриманий у Вірджинії

Колишній співробітник Держдепартаменту США заарештований ФБР за участь у штурмі Капітолію 6 січня.

Про це повідомляє Politico.

42-річний Федеріко Кляйн, який з 2016 року працював з 45-м президентом Дональдом Трампом, був затриманий у Вірджинії. Це перший випадок, коли чиновника адміністрації Трампа притягають до відповідальності за спробу перешкодити затвердженню перемоги Джо Байдена на виборах президента США.

За даними видання Axios, Кляйна заарештували за звинуваченнями в незаконному проникненні, хуліганських діях, перешкоджанні роботі Конгресу і правоохоронних органів і озброєному нападі на офіцера.

Видання Washington Post повідомляє, що Кляйн пропрацював в Держдепартаменті до 19 січня і звільнився за день до інавгурації Джо Байдена.

Чоловік спочатку був членом передвиборчого штабу Трампа в 2016 році, потім працював у Держдепартаменті. Мати колишнього чиновника розповіла, що він був морським піхотинцем і служив в Іраку.

До слова, напередодні Палата представників США скасувала засідання через загрозу штурму Капітолію.

Зазначимо, ФБР розцінює штурм Капітолію як внутрішній тероризм.

Нагадаємо, ремонт будівлі американського Конгресу після штурму 6 січня коштуватиме у більш ніж 30 мільйонів доларів.

Також повідомлялося, що американські правоохоронці встановили і заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США погрожувала «прострелити мозок» спікеру Палати представників – конгресвумен від демократів Ненсі Пелосі.

У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа загалом заарештовані понад сотню осіб.