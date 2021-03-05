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    У США вперше заарештували чиновника адміністрації Трампа за штурм Капітолію

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    Мати затриманого колишнього чиновника розповіла, що він був морським піхотинцем і служив в Іраку - У США вперше заарештували чиновника адміністрації Трампа за штурм Капітолію
    Мати затриманого колишнього чиновника розповіла, що він був морським піхотинцем і служив в Іраку
    Фото: Штурм Капітолію 6 січня

    42-річний Федеріко Кляйн, який з 2016 року працював з 45-м президентом Дональдом Трампом, був затриманий у Вірджинії

    Колишній співробітник Держдепартаменту США заарештований ФБР за участь у штурмі Капітолію 6 січня.

    Про це повідомляє Politico.

    42-річний Федеріко Кляйн, який з 2016 року працював з 45-м президентом Дональдом Трампом, був затриманий у Вірджинії. Це перший випадок, коли чиновника адміністрації Трампа притягають до відповідальності за спробу перешкодити затвердженню перемоги Джо Байдена на виборах президента США.

    За даними видання Axios, Кляйна заарештували за звинуваченнями в незаконному проникненні, хуліганських діях, перешкоджанні роботі Конгресу і правоохоронних органів і озброєному нападі на офіцера.

    Видання Washington Post повідомляє, що Кляйн пропрацював в Держдепартаменті до 19 січня і звільнився за день до інавгурації Джо Байдена.

    Чоловік спочатку був членом передвиборчого штабу Трампа в 2016 році, потім працював у Держдепартаменті. Мати колишнього чиновника розповіла, що він був морським піхотинцем і служив в Іраку.

    До слова, напередодні Палата представників США скасувала засідання через загрозу штурму Капітолію.

    Зазначимо, ФБР розцінює штурм Капітолію як внутрішній тероризм.

    Нагадаємо, ремонт будівлі американського Конгресу після штурму 6 січня коштуватиме у більш ніж 30 мільйонів доларів.

    Також повідомлялося, що американські правоохоронці встановили і заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США погрожувала «прострелити мозок» спікеру Палати представників – конгресвумен від демократів Ненсі Пелосі.

    У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа загалом заарештовані понад сотню осіб.

    Теги: США Дональд Трамп ФБР арешт чиновник Сенат США Держдепартамент США
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