Тиснява та величезні черги. У столичному метро утворився колапс (відео)

Люди не можуть потрапити в підземку і змушені чекати ззовні

Черги спостерігалися на станціях метро «Теремки» та «Мінська»

Зранку 13 вересня в метро Києва утворилися величезні черги. На станції метро «Мінська» через велику кількість людей почалася тиснява. Люди не можуть потрапити в підземку і змушені чекати ззовні. Про це повідомляє видання «Сьогодні».

Як виявилося, причиною тисняви є несправність деяких терміналів на турнікетах. Через це потрапити в метро стало дуже проблематичним. Також зазначається, що черги спостерігалися і на метро «Теремки».

Як раніше повідомлялося, у пікові години Київський метрополітен працюватиме з обмеженнями на вхід. Таким чином, у столичній підземці хочуть зменшити скупчення всередині станцій.

До слова, робочий тиждень у столиці 13 вересня розпочався ускладненням руху транспорту на вулицях і проспектах.