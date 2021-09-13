  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Тиснява та величезні черги. У столичному метро утворився колапс (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Люди не можуть потрапити в підземку і змушені чекати ззовні - Тиснява та величезні черги. У столичному метро утворився колапс (відео)
    Люди не можуть потрапити в підземку і змушені чекати ззовні
    Фото: segodnya.ua

    Черги спостерігалися на станціях метро «Теремки» та «Мінська»

    Зранку 13 вересня в метро Києва утворилися величезні черги. На станції метро «Мінська» через велику кількість людей почалася тиснява. Люди не можуть потрапити в підземку і змушені чекати ззовні. Про це повідомляє видання «Сьогодні».

    Як виявилося, причиною тисняви є несправність деяких терміналів на турнікетах. Через це потрапити в метро стало дуже проблематичним. Також зазначається, що черги спостерігалися і на метро «Теремки».

    Як раніше повідомлялося, у пікові години Київський метрополітен працюватиме з обмеженнями на вхід. Таким чином, у столичній підземці хочуть зменшити скупчення всередині станцій.

    До слова, робочий тиждень у столиці 13 вересня розпочався ускладненням руху транспорту на вулицях і проспектах.

    Теги: Київ громадський транспорт метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тиснява та величезні черги. У столичному метро утворився колапс (відео)