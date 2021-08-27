Транспорт без талончиків. Скільки поїздок оплачено е-квитком у серпні
Кияни оцінили зручність використання транспортної карти
Майже два місяці тому Київ здійснив повний перехід на електронні квитки в громадському транспорті. При цьому стало можливо оплатити проїзд в автобусах, тролейбусах та трамваях транспортною карткою. Про це нагадує Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.
Скільки поїздок оплачено е-квитком у серпні
За серпень транспортною картою оплатили проїзд:
- 8 мільйонів разів у метро,
- понад 4 мільйони в наземному транспорті.
QR-квитком скористались:
- майже 4 млн разів в метро,
- 1,2 млн в автобусах, тролейбусах та трамваях.
«Ці цифри говорять не тільки про те, що місто точно знає, скільки пасажирів скористались громадським транспортом. Кияни однозначно оцінили зручність використання транспортної карти», – зазначили в Департаменті.
Вартість поїздок та можливість економити
Транспортна карта найвигідніша тим, хто користується міським транспортом щодня. Можна придбати одразу необхідну кількість поїздок, при цьому економити до 1,5 грн на кожній з них.
Нагадаємо, скільки становить економія при поповненні транспортної карти одразу на кілька поїздок:
- 1-9 поїздок: діє тариф 8 грн/поїздка;
- 10-19 поїздок: діє тариф 7,70 грн/поїздка;
- 20-29 поїздок: діє тариф 7,40 грн/поїздка;
- 30-39 поїздок: діє тариф 7,10 грн/поїздка;
- 40-49 поїздок: діє тариф 6,80 грн/поїздка;
- 50 і більше поїздок; діє тариф 6,50 грн/поїздка.
Також можна придбати проїзний на місяць.
Транспортна карта значно економить час, адже не потрібно стояти в чергах до терміналів чи турнікетів з оплатою банківською карткою, адже з нею можна пройти через будь-який турнікет.
Як поповнити транспортну картку
Транспортну картку зручно поповнювати через застосунок «Київ Цифровий» та термінали самообслуговування.
За номером карти та пін-кодом можна приєднати транспортну карту до застосунку «Київ Цифровий», щоб контролювати кількість поїздок та поповнювати їх у будь-яку мить банківською картою.
Користування QR-квитком
QR-квиток найкраще підходить для разових поїздок гостей міста або тих киян, які рідко користуються громадським транспортом.
Придбати QR-квиток можна:
- у терміналах «Київ Цифровий» на зупинках наземного транспорту та станціях метрополітену;
- у касах метрополітену.
Також можна подбати про оплату проїзду заздалегідь, придбавши квиток у міському застосунку «Київ Цифровий» у будь-який час. Його можна використати, приклавши екран смартфону з відкритим квитком до зчитувача. Також можна поділитися ним з друзями чи рідними, просто надіславши його у зручний месенджер.
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій нагадує, що зараз в місті є понад 2000 точок, де можна придбати QR-квиток, придбати або поповнити транспортну карту. Із усіма точками поповнення можна ознайомитись на мапі.