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    Транспорт без талончиків. Скільки поїздок оплачено е-квитком у серпні

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    Транспортну карту зручно поповнювати через термінали самообслуговування. - Транспорт без талончиків. Скільки поїздок оплачено е-квитком у серпні
    Транспортну карту зручно поповнювати через термінали самообслуговування.
    Фото: КМДА

    Кияни оцінили зручність використання транспортної карти

    Майже два місяці тому Київ здійснив повний перехід на електронні квитки в громадському транспорті. При цьому стало можливо оплатити проїзд в автобусах, тролейбусах та трамваях транспортною карткою. Про це нагадує Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

    Скільки поїздок оплачено е-квитком у серпні

    За серпень транспортною картою оплатили проїзд:

    • 8 мільйонів разів у метро,
    • понад 4 мільйони в наземному транспорті.

    QR-квитком скористались:

    • майже 4 млн разів в метро,
    • 1,2 млн в автобусах, тролейбусах та трамваях.

    «Ці цифри говорять не тільки про те, що місто точно знає, скільки пасажирів скористались громадським транспортом. Кияни однозначно оцінили зручність використання транспортної карти», – зазначили в Департаменті.

    Вартість поїздок та можливість економити

    Транспортна карта найвигідніша тим, хто користується міським транспортом щодня. Можна придбати одразу необхідну кількість поїздок, при цьому економити до 1,5 грн на кожній з них.

    Нагадаємо, скільки становить економія при поповненні транспортної карти одразу на кілька поїздок:

    • 1-9 поїздок: діє тариф 8 грн/поїздка;
    • 10-19 поїздок: діє тариф 7,70 грн/поїздка;
    • 20-29 поїздок: діє тариф 7,40 грн/поїздка;
    • 30-39 поїздок: діє тариф 7,10 грн/поїздка;
    • 40-49 поїздок: діє тариф 6,80 грн/поїздка;
    • 50 і більше поїздок; діє тариф 6,50 грн/поїздка.

    Також можна придбати проїзний на місяць.

    Транспортна карта значно економить час, адже не потрібно стояти в чергах до терміналів чи турнікетів з оплатою банківською карткою, адже з нею можна пройти через будь-який турнікет.

    Як поповнити транспортну картку

    Транспортну картку зручно поповнювати через застосунок «Київ Цифровий» та термінали самообслуговування.

    За номером карти та пін-кодом можна приєднати транспортну карту до застосунку «Київ Цифровий», щоб контролювати кількість поїздок та поповнювати їх у будь-яку мить банківською картою.

    Користування QR-квитком

    QR-квиток найкраще підходить для разових поїздок гостей міста або тих киян, які рідко користуються громадським транспортом.

    Придбати QR-квиток можна:

    • у терміналах «Київ Цифровий» на зупинках наземного транспорту та станціях метрополітену;
    • у касах метрополітену.

    Також можна подбати про оплату проїзду заздалегідь, придбавши квиток у міському застосунку «Київ Цифровий» у будь-який час. Його можна використати, приклавши екран смартфону з відкритим квитком до зчитувача. Також можна поділитися ним з друзями чи рідними, просто надіславши його у зручний месенджер.

    Департамент інформаційно-комунікаційних технологій нагадує, що зараз в місті є понад 2000 точок, де можна придбати QR-квиток, придбати або поповнити транспортну карту. Із усіма точками поповнення можна ознайомитись на мапі.

    Теги: Київ громадський транспорт метро квиток
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    Транспорт без талончиків. Скільки поїздок оплачено е-квитком у серпні