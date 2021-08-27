Транспорт без талончиків. Скільки поїздок оплачено е-квитком у серпні

Кияни оцінили зручність використання транспортної карти

Майже два місяці тому Київ здійснив повний перехід на електронні квитки в громадському транспорті. При цьому стало можливо оплатити проїзд в автобусах, тролейбусах та трамваях транспортною карткою. Про це нагадує Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Скільки поїздок оплачено е-квитком у серпні

За серпень транспортною картою оплатили проїзд:

8 мільйонів разів у метро,

понад 4 мільйони в наземному транспорті.

QR-квитком скористались:

майже 4 млн разів в метро,

1,2 млн в автобусах, тролейбусах та трамваях.

«Ці цифри говорять не тільки про те, що місто точно знає, скільки пасажирів скористались громадським транспортом. Кияни однозначно оцінили зручність використання транспортної карти», – зазначили в Департаменті.

Вартість поїздок та можливість економити

Транспортна карта найвигідніша тим, хто користується міським транспортом щодня. Можна придбати одразу необхідну кількість поїздок, при цьому економити до 1,5 грн на кожній з них.

Нагадаємо, скільки становить економія при поповненні транспортної карти одразу на кілька поїздок:

1-9 поїздок: діє тариф 8 грн/поїздка;

10-19 поїздок: діє тариф 7,70 грн/поїздка;

20-29 поїздок: діє тариф 7,40 грн/поїздка;

30-39 поїздок: діє тариф 7,10 грн/поїздка;

40-49 поїздок: діє тариф 6,80 грн/поїздка;

50 і більше поїздок; діє тариф 6,50 грн/поїздка.

Також можна придбати проїзний на місяць.

Транспортна карта значно економить час, адже не потрібно стояти в чергах до терміналів чи турнікетів з оплатою банківською карткою, адже з нею можна пройти через будь-який турнікет.

Як поповнити транспортну картку

Транспортну картку зручно поповнювати через застосунок «Київ Цифровий» та термінали самообслуговування.

За номером карти та пін-кодом можна приєднати транспортну карту до застосунку «Київ Цифровий», щоб контролювати кількість поїздок та поповнювати їх у будь-яку мить банківською картою.

Користування QR-квитком

QR-квиток найкраще підходить для разових поїздок гостей міста або тих киян, які рідко користуються громадським транспортом.

Придбати QR-квиток можна:

у терміналах «Київ Цифровий» на зупинках наземного транспорту та станціях метрополітену;

у касах метрополітену.

Також можна подбати про оплату проїзду заздалегідь, придбавши квиток у міському застосунку «Київ Цифровий» у будь-який час. Його можна використати, приклавши екран смартфону з відкритим квитком до зчитувача. Також можна поділитися ним з друзями чи рідними, просто надіславши його у зручний месенджер.

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій нагадує, що зараз в місті є понад 2000 точок, де можна придбати QR-квиток, придбати або поповнити транспортну карту. Із усіма точками поповнення можна ознайомитись на мапі.