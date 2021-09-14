Прем'єр відповів, чи закриватимуть громадський транспорт під час локдауну
Для пасажирів, за словами Шмигаля, діятиме масковий режим і соціальне дистанціювання
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що транспорт під час посилення карантинних заходів в Україні закривати не планують. Про це він заявив на пресконференції 14 вересня.
«Закривати (громадський транспорт, – ред.) наразі ми не плануємо... Адаптивний карантин залишається адаптивним – так, як він і був», – сказав Шмигаль.
Він додав, що для колективів компаній-перевізників діятимуть ті самі вимоги щодо вакцинації, як і для працівників з інших сфер.
Для пасажирів, за словами Шмигаля, діятиме масковий режим і соціальне дистанціювання.
«У громадському транспорті вимагати сертифікати не доцільно», – пояснив прем'єр.
Зазначимо, головний санлікар назвав критичним коефіцієнт виявлення коронавірусу в Україні. Лише три з 25 регіонів України мають показники виявлення Covid-випадків у межах норми.
Також станом на ранок 14 вересня у шести регіонах України перевищено показник Covid-госпіталізацій.
Як відомо, уряд 13 серпня ухвалив рішення про посилення в Україні карантину через пандемію коронавірусу. У постанову № 1236 внесли зміни, які набудуть чинності через сім днів.
Кабінет Міністрів посилив умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні карантину.