Прем'єр відповів, чи закриватимуть громадський транспорт під час локдауну

Поки транспорт після посилення карантину в Україні закривати не планують

Для пасажирів, за словами Шмигаля, діятиме масковий режим і соціальне дистанціювання

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що транспорт під час посилення карантинних заходів в Україні закривати не планують. Про це він заявив на пресконференції 14 вересня.

«Закривати (громадський транспорт, – ред.) наразі ми не плануємо... Адаптивний карантин залишається адаптивним – так, як він і був», – сказав Шмигаль.

Він додав, що для колективів компаній-перевізників діятимуть ті самі вимоги щодо вакцинації, як і для працівників з інших сфер.

Для пасажирів, за словами Шмигаля, діятиме масковий режим і соціальне дистанціювання.

«У громадському транспорті вимагати сертифікати не доцільно», – пояснив прем'єр.

Зазначимо, головний санлікар назвав критичним коефіцієнт виявлення коронавірусу в Україні. Лише три з 25 регіонів України мають показники виявлення Covid-випадків у межах норми.

Також станом на ранок 14 вересня у шести регіонах України перевищено показник Covid-госпіталізацій.

Як відомо, уряд 13 серпня ухвалив рішення про посилення в Україні карантину через пандемію коронавірусу. У постанову № 1236 внесли зміни, які набудуть чинності через сім днів.

Кабінет Міністрів посилив умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні карантину.