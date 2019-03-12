НКРЕКП почала перевіряти облгази через «захмарні» платіжки українців



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Регулятор взявся за масштабні перевірки облгазів

Перевірки триватимуть до середини квітня

В Україні почали перевіряти операторів газорозподільних мереж через завищені платіжки за газ для споживачів. Про це у Facebook повідомила глава Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко.

«Щодо донарахування в платіжки споживачів природного газу. Ми вже вчора одночасно почали планові і позапланові перевірки діяльності шести операторів газорозподільних мереж. Це Вінницягаз, Волиньгаз, Івано-Франківськгаз, Київоблгаз, Харківгаз і Чернігівгаз. Сьогодні стартувала перевірка Закарпатгаз і Хмельницькгаз», - написала Кривенко.

За її словами, перевірки триватимуть до середини квітня.

«Результати будуть публічно оприлюднені і обговорені», - підкреслила глава НКРЕКП.

На початку лютого Антимонопольний комітет розпочав перевірку облгазів, У АМКУ відзначили значну кількість скарг, яка надходить від населення щодо додаткових нарахувань у платіжках.

Раніше повідомлялося про отримання українцями платіжок за газ із завищеними сумами.

Платіжки за газ оформлювали із перерахунками за 30 місяців після скасування Касаційним адмінсудом Верховного суду встановлених урядом в 2016 році норм споживання газу для споживачів без лічильників

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що облгази вчинили шахрайство, скасувавши норми споживання газу 3,3 кубометра на одну особу та повернувши через суд норму 9,8 кубометра. Також Гройсман заявив, що Національна комісія детально перевірить усі облгази країни через шахрайство з платіжками та порадив платити лише за фактично спожитий газ і не більше 8,55 грн за кубометр.



