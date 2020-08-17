Зарплата «у конвертах»: з 1 вересня податківці розпочнуть перевірки



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Контролюючі органи восени розпочнуть перевірки на підприємствах

Через карантинні заходи в країні та мораторієм на проведення перевірок, деякі недобросовісні суб’єкти господарювання офіційно не працевлаштовують найманих працівників. Про це йшлося під час «круглого столу», який організували на Закарпатті управління Держпраці, Державної податкової служби, Пенсійного фонду разом з центром зайнятості та представниками місцевої влади.

Отже, чиновники домовились посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.

«Наразі триватиме інформаційна кампанія, а з 1 вересня заплановано, що контролюючі органи розпочнуть інспекційну роботу з питань виявлення неоформлених трудових відносин. Інспектори зокрема, зосередять свою увагу на сфері сільського господарства і будівництва, торгівлі, громадського харчування, готельно-ресторанного бізнесу», - йдеться у повідомленні.

Чиновники нагадали керівникам підприємств, установ та організацій всіх форм власності, а також фізичним особам-підприємцям, які наймають працівників, що ті повинні надсилати повідомлення про прийняття працівника на роботу до податкових інспекцій за місцем обліку їх як платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

«Таке повідомлення має бути надіслане до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором», - нагадують чиновники.

Повідомлення може подаватися такими способами:

- засобами електронного зв'язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.

Роботодавцям нагадують, що за використання праці найманих працівників з порушенням трудового та податкового законодавства, передбачена адміністративна або дисциплінарна відповідальність.

«Виходячи з норм чинного законодавства, за неподання повідомлення про прийняття на роботу найманих працівників до податкових інспекцій, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати», - йдеться в повідомленні.