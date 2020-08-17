Мер Анталії захворів на коронавірус



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У Мухіттіна Беджека виявили коронавірус

Беджек закликав громадян носити маски та дотримуватися дистанції

Мер турецького курортного міста Анталія Мухіттін Беджек заразився коронавірусом і був госпіталізований. Про це він повідомив у Twitter у понеділок, 17 серпня.

«Результат проведеного мені сьогодні тесту на коронавірус виявився позитивним. Зараз відчуваю себе добре, настрій на висоті. Перебуваю на ізоляції в лікарні», - написав Беджек.

Він також закликав громадян носити маски та дотримуватися дистанції. «Сподіваюся на швидку зустріч з вами», - додав мер.

Нагадаємо, що в Туреччині стрімко зростає число хворих на коронавірус. Міністр охорони здоров'я зазначив, що люди «в достатній мірі не врахували епідеміологічний фактор у місцях відпочинку».

У Туреччині посилюють карантинні обмеження, зокрема, для окремих категорій громадян.

Нові заходи стосуються провінцій Сиірт, Газіантеп, Стамбул, Елазиг, Ван, Кайсері, Бартіні. У цих провінціях людям старше 65 обмежили час користування громадським транспортом та відвідування торгових центрів і ринків, заборонили ходити на пікніки і відвідувати релігійні та масові заходи - заручин, весілля тощо.

Крім того, в окремих провінціях заборонили розміщувати вітрини або окремі товари з торгових точок на тротуарах, оскільки це може заважати дотриманню соціальної дистанції, а також збільшили соцдистанцію в зонах відпочинку до 4 метрів.

Також в провінції Сиірт обмеження щодо участі в масових заходах ввели для дітей до 15 років. У провінції Газівантеп до кінця місяця заборонили будь-які акції протесту, а в провінції Елазиг час проведення весіль обмежено трьома годинами.