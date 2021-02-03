На Донбасі помер ще один поранений боєць ЗСУ

Захисник став шостим загиблим на війні з початку 2021 року

Військовий отримав важке поранення 26 січня

У військовому госпіталі помер поранений 26 січня на Донбасі військовослужбовець. Захисник отримав важке поранення поблизу Курахового, коли безпілотник скинув на позиції української армії гранату.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 лютого.

Джерела ТСН свідчать, що військовий Влад Дегтяр був важко поранений поблизу Курахового. Ворожий безпілотник скинув на позиції української армії гранату. Лікарі боролися за життя бійця, але врятувати не змогли.

Захисник був родом з Херсонщини, служив у 28 бригаді. Це вже шостий український захисник, який загинув у цьому році.

Як повідомлялося, близько 19.00 26 січня внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Попасна отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України.

Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Напередодні стало відомо ім'я українського морпіха, вбитого ворожим снайпером 2 лютого. Попри всі зусилля, лікарі його врятувати не змогли.

Нагадаємо, у Покровську попрощалися з українським воїном, який загинув 30 січня біля села Старогнатівка у Волноваському районі на Донеччині.