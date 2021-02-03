Зеленський доручив провести інспекцію українських позицій на Донбасі

Офіс президента розпочав інспекцію підрозділів Збройних сил на сході України

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі почалася інспекція позицій українських військовослужбовців. Таке доручення дав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив Офіс президента України.

В рамках інспекції перевірять стан готовності українського війська до виконання завдань за призначенням. Перевірка також спрямована на виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності військових до виконання завдань.

«До участі в інспекційній перевірці залучено представників Офісу президента, апарату Ради національної безпеки та оборони України, Міністерства оборони та Збройних сил України», - додали на Банковій.

Доповідь за результатами перевірки направлять безпосередньо президенту Зеленському, разом з тим главі держави нададуть пропозиції щодо нарощування спроможностей Збройних сил та вирішення наявних проблем в армії.

3 лютого стало відомо, що у госпіталі помер рааніше поранений боєць ЗСУ. Лікарі боролися за життя бійця, але врятувати не змогли. Захисник був родом з Херсонщини, служив у 28 бригаді. Це вже шостий український захисник, який загинув у цьому році.

Між іншим, як з'ясувалося, Telegram-канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» - це російські проєкти, які не мають жодного стосунку до Збройних сил України.

Раніше Служба безпеки України встановила, що популярні в Україні телеграм-канали «Легитимный» і «Резидент» працюють на Росію.

Також нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і ZIK та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.