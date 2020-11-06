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    Економіка та фінанси

    У 2021 році українці зможуть взяти іпотеку під 5-7%: Мінфін озвучив умови

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    У 2021 році українці зможуть взяти іпотеку під 5-7%: Мінфін озвучив умови

    Мінфін хоче запустити іпотечне кредитування і фінансовий лізинг на житло на прийнятних умовах

    Уже з наступного року українці зможуть взяти кредит на житло під 5-7% річних. Низькі ставки будуть фіксовані протягом усього строку дії кредитного договору.

    Про це в інтерв'ю «Мінфіну» розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

    За словами міністра, передбачається абсолютно нова історія, яка зробить покупку житла доступною для громадян.

    «Створюється спеціальна компанія, яка буде докапіталізована урядом і зможе забезпечити створення фінансово-кредитних механізмів, а саме запустити іпотечне кредитування і фінансовий лізинг на житло на прийнятних умовах», – сказав Сергей Марченко.

    Як повідомив міністр, програма передбачає два напрямки. Перший – іпотечні кредити, які будуть надаватися у сумі до 2 млн грн за низькими відсотковими ставками, приблизно від 5 до 7 % річних на строк від 60 до 240 місяців.

    Перший внесок – не менше 20%.

    Другий напрям – фінансовий лізинг на строк до 20 років з відсотковою ставкою близько 5% річних і без сплати першого внеску. Скористатися ним зможуть військові, поліцейські та інші службовці.

    «Загалом, на першому етапі передбачається надати 12,5 тис. іпотечних кредитів і придбати 18,8 тис. квартир у фінансовий лізинг», – поінформував міністр.

    Надалі, зі слів Марченка, уряд буде розвивати та шукати додаткові джерела фінансування для розширення програм.

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