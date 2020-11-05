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    Аваков повідомив НАЗК про оренду приватного літака для повернення з Італії нацгвардійця Марківа

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    Необхідність використання чартерного літака для перевезення Марківа була обумовлена складним епідемічним станом в регіоні Ломбардія, - Геращенко - Аваков повідомив НАЗК про оренду приватного літака для повернення з Італії нацгвардійця Марківа
    Необхідність використання чартерного літака для перевезення Марківа була обумовлена складним епідемічним станом в регіоні Ломбардія, - Геращенко

    Оренда літака коштувала 836 244, 50 грн

    Міністр внутрішніх справ Аресен Аваков повідомив Національне агенство з питань запобігання корупції про оренду приватного літака Falcon 5 листопада. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Герщанеко.

    «Ці кошти були витрачені на оплату послуг з оренди приватного літака Falcon для доправлення в Україну з Італії українського гвардійця Віталія Марківа, якого напередодні повністю виправдав італійський апеляційний суд Мілану, після трьох із половиною років незаконного утримання під вартою», – поінформував Геращенко.

    За словами заступника міністра, час у дорозі склав 2:35, борт був у користуванні з 10:45 (за міланським часом), оренда становила 836 244, 50 грн.

    «Необхідність використання чартерного літака була обумовлена складним епідемічним станом в регіоні Ломбардія, загрозою можливого закриття регулярних авіаційних рейсів між Україною та Італією. Саме тому Арсен Аваков прийняв рішення оплатити чартерний рейс за власні кошти передбачені в його декларації», – зазначив урядовець.

    Геращенко підкреслив, що міністр повідомив НАЗК письмово, у зв’язку з прийняттям рішення Конституційного суду України про призупиненням технічної можливості для подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані на сайті Нацагенції з запобігання корупції.

    Нагадаємо, що у вівторок, 3 листопада український нацгвардієць Віталій Марків повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні.

    У Києві 4 листопада на аеродромі Нацгвардії відбулась зустріч українського військового Віталія Марківа, який прилетів з Італії.

    Раніше стало відомо, що Марків вилетів з Мілана до Києва

    міністр Арсен Аваков літак НАЗК Facebook Falcon Віталій Марків
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