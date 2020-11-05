Рада проголосувала за компенсації через затримки пенсій і зарплат

Законопроєктом пропонується визначити перелік видів грошових доходів, за порушення строків виплати, яких громадянам буде нараховуватися компенсація

Урядовий законопроєкт депутати ухвалили у першому читанні

Верховна Рада 5 листопада ухвалила за основу урядовий законопроєкт щодо надання компенсацій через затримки виплати пенсій і зарплат, зокрема. Відповідне рішення підтримали 247 народних депутатів.

«Законопроєктом (№3817) пропонується визначити вичерпний перелік видів грошових доходів, за порушення строків виплати, яких громадянам буде нараховуватися компенсація, включивши до такого переліку пенсії або щомісячне довічне грошове утримання, соціальні виплати, стипендії, заробітну плату, суму індексації грошових доходів громадян. Також проєктом акта уточнюються джерела виплати такої компенсації», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Як повідомлялося, в Україні борги із зарплат зростають в усіх сферах економіки, головною причиною цього явища є коронакриза.

Зазначимо, що, згідно з даними омбудсмена Людмили Денисової, заборгованість із зарплат в Україні зросла на 24% до 200 млн доларів.

Напередодні прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що середня зарплата у вересні зросла до максимуму від початку року і склала майже 12 тисяч гривень.

До слова, в НБУ назвали причини за якими банки можуть блокувати рахунки українців з пенсіями і зарплатами.