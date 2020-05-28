У Чернівецькій області під час карантину аварійна служба газу виїжджала на виклики понад тисячу разів



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АТ «Чернівцігаз» здійснює цілодобовий моніторинг тиску газу в мережах, проводить технічне обслуговування газорозподільних пунктів

Щодня диспетчери АТ «Чернівцігаз» отримують близько 95 дзвінків з усіх районів області

У Чернівецькій області під час карантину бригади аварійників ігАТ «Чернівцаз» здійснили 1226 виїздів на виклики. Щодня диспетчери отримують близько 95 дзвінків з усіх районів області. За статистикою більша частина викликів стосується саме підозр на витік газу.

АТ «Чернівцігаз» здійснює цілодобовий моніторинг тиску газу в мережах, проводить технічне обслуговування газорозподільних пунктів, бригади АДС чергують цілодобово, оперативно виїздять на виклики, ліквідують аварійні ситуації, здійснюють ремонти аби споживачі безперервно могли користуватись газом. З початку карантину було здійснено 3120 ремонтів на мережах, що дозволило запобігти припиненню газопостачання у 17 тис. домогосподарств.

«Попри карантин, всі роботи з утримання газорозподільної системи в робочому стані здійснюються безперервно. Споживачам не варто хвилюватись щодо припинення розподілу газу. Ми щодня перевіряємо мережі й регулююче обладнання і ретельно стежимо за тим, щоб все функціонувало безаварійно», - розповідає технічний директор АТ «Чернівцігаз» Максим Ладига.

Щодня 16 аварійних бригад працюють для забезпечення безперебійного газопостачання в Чернівецькій області. Робота аварійників важка та небезпечна, а особливо – під час карантину. Аварійні бригади постійно контактують із власниками осель, тому кожного разу фахівці користуються засобами індивідуального захисту. Спеціалісти повністю забезпечені спеціальними костюмами захисту, одноразовими гумовими рукавицями, антисептиками та захисними масками.

У цілях безпеки кожного дня перед початком та після зміни водії обробляють дезінфікуючими засобами інструменти та службові машини. Обробка автомобіля – це тривалий процес, бо дезінфекція відбувається у три етапи. Фахівці щоденно витрачають приблизно дві години на санобробку.

Споживачам, які викликають аварійників, потрібно усвідомити, важливість дотримання санітарних вимог. У разі виявлення симптомів, клієнту необхідно попередити диспетчера, аби не наражати спеціалістів АТ «Чернівцігаз» на небезпеку.

Водночас, клієнтам варто зрозуміти, що спеціалісти повністю захищені та при необхідності, не перешкоджати потраплянню в оселю фахівця АДС. Виклики аварійної служби є повністю безкоштовними, адже витрати на це покриваються з тарифу на розподіл газу.

До відома, АТ «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2019 році підприємство протранспортувало близько 250,1 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.

Регіональна газова компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.