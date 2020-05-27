На Рівненщині під час карантину аварійна служба газу виїжджала на виклики понад півтори тисячі разів



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В АТ «Рівнегаз» з метою попередження розповсюдження коронавірусу і у зв’язку з продовженням карантину суворо дотримуються необхідних заходів безпеки

АТ «Рівнегаз» проводить цілодобовий моніторинг тиску газу в мережах, здійснює технічне обслуговування газорозподільних пунктів

Аварійно-диспетчерська служба АТ «Рівнегаз» лише у травні 445 разів виїжджала на виклики клієнтів. З початку введення карантину, тобто, з 16 березня кількість звернень споживачів становить понад півтори тисячі.

АТ «Рівнегаз» проводить цілодобовий моніторинг тиску газу в мережах, здійснює технічне обслуговування газорозподільних пунктів, цілодобово чергують бригади АДС, які своєчасно виїжджають на виклики, ліквідовують аварійні ситуації та ремонтують мережі для безпечного користування газом. З початку карантину було здійснено 6 ремонтів на мережах, що дозволило попередити припинення газопостачання до 2,7 тис. домогосподарств.

«Карантин триває, але споживачам не варто хвилюватись щодо припинення доставки газу. Ми кожного дня перевіряємо мережі, регулююче обладнання і ретельно стежимо за тим, щоб все функціонувало безаварійно. Робимо все, аби утримувати в робочому стані газорозподільну систему в області», - говорить технічний директор АТ «Рівнегаз» Олександр Климчук.

В АТ «Рівнегаз» з метою попередження розповсюдження коронавірусу і у зв’язку з продовженням карантину суворо дотримуються необхідних заходів безпеки. Щоранку працівники підприємства, які працюють в штатному режимі, проходять контроль температури тіла. У приміщеннях, де працюють робітники, регулярно проводять санітарну обробку. Водії АДС щоденно обробляють дезінфікуючими засобами інструменти та службові машини. Всі бригади забезпечені засобами індивідуального захисту – масками, рукавичками, окулярами та спецкостюмами.

У посиленому режимі працює й контактний центр АТ «Рівнегаз» за номером (067) 01-01-104. У період карантину центри обслуговування клієнтів працюють в онлайн-режимі. Лише в травні ЦОКи прийняли майже 59 тис дзвінків від користувачів природного газу. За період введення карантину із 16 травня оператори надали понад 176,1 тис. консультацій щодо газових питань.

Нагадаємо, що під час карантину діє мораторій на відключення споживачів від газопостачання, окрім випадків несанкціонованого втручання.

До відома, АТ «Рівнегаз» - газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Рівненської області під брендом РГК.

Регіональна газова компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Рівнегаз» забезпечує природним газом 264 тис. споживачів на території області. Обслуговує 10,2 тис. км мереж, 1793 одиниць газорегулюючого обладнання (ГРП/ШРП).