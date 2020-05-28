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    Економіка та фінанси

    На Франківщині більшість споживачів залишили кошти з акції «Твоя енергонезалежність» для оплати газу

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    Учасниками акції &laquo;Твоя енергонезалежність&raquo; стали 3226 споживачів &laquo;Івано-Франківськгаз Збуту&raquo; - На Франківщині більшість споживачів залишили кошти з акції «Твоя енергонезалежність» для оплати газу
    Учасниками акції «Твоя енергонезалежність» стали 3226 споживачів «Івано-Франківськгаз Збуту»

    «Івано-Франківськгаз Збут» закликає учасників акції визначитися з залишком коштів на рахунку найближчим часом

    На Івано-Франківщині станом на 26 травня 1763 учасники акції «Твоя енергонезалежність» вирішили залишки акційних коштів використати для подальшої оплати спожитого газу. Ще 142 клієнти компанії, які взяли участь в акції, написали заяву для повернення коштів. Про це повідомляє пресслужба «Івано-Франківськгаз Збуту».

    У компанії повідомляють, що учасниками акції «Твоя енергонезалежність», що у серпні-вересні минулого року проводив НАК «Нафтогаз України», стали  3226 споживачів «Івано-Франківськгаз Збуту».

    «Через теплі погодні умови та зниження в опалювальний сезон ціни на газ нижче акційної, не всі споживачі вичерпали свій запас блакитного палива. Тому починаючи з 20 квітня в «Особистому кабінеті» на вебсайті www.104.ua доступний функціонал, що дозволяє направити ці кошти на оплату поточного споживання або повернути на картковий рахунок», - інформують у компанії.

    «Івано-Франківськгаз Збуті» повідомляють, що для отримання коштів на банківський рахунок необхідно направити на поштову адресу (76010, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 20, тел/факс (0342)725262) чи електрону адресу компанії [email protected] заяву встановленого зразка. Примірник заяви на повернення залишку невикористаних коштів в рамках акції «Твоя енергонезалежність» розміщений за цим посиланням. Ми зможемо оперативно повернути кошти відразу, як отримаємо вашу заяву.

    Перевірити інформацію про повернення коштів у будь-який момент можна за допомогою онлайн сервісів 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру.

    Компанія закликає учасників акції визначитися з залишком коштів найближчим часом.

     

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