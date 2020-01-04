Чубаров різко висловився щодо запрошення Хакамади до Києва



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Вся московська погань, яка підтримала окупацію Росією Криму, збирається в Україну – народний депутат

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров відреагував на новину про офіційне запрошення з виступом до Києва російського політика Ірина Хакамади, яка вважає за необхідне «викупити» Росією в України анексований Крим.

Про це він написав у себе на Facebook.

«Розслабляйтеся в передчутті насолоди...Вся московська погань, яка підтримала окупацію Росією Криму, збирається в Україну», – зазначив він.

«Підніжний корм в Москві скінчився, охляли, поправитися вирішили в Києві», – додав Чубаров.

Після того ж як у коментарях до цього повідомлення з’явилася відповідь нібито від компанії – організатора бізнесфоруму, на якій запрошено Хакамаду позицію Чубарова підтримав відомий кримськотатарський журналіст Айдер Муджабаєв.

«Ми її сюди не пустимо, я це вам особисто обіцяю. А якщо ви якось її протягнете, то захід у Вас буде таким, що запам’ятається. Є і кримські татари, і українці, які це вам забезпечать», – наголосив журналіст.

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Нагадаємо, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про депортацію з окупованого Криму на материкову частину України блогера та журналіста Євгена Гайворонського, який раніше підтримував анексію півострова.