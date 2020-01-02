Україна увійшла у 2020 рік із $74,5 млрд державного боргу



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Мінфін звітує про скорочення державного боргу

Гарантований державою борг на кінець року становив близько 6,6% ВВП

У 2019 році на обслуговування та погашення державного боргу було спрямовано в гривневому еквіваленті відповідно 119,2 млрд грн та 345,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

«За цей період внутрішні запозичення становили 341,2 млрд грн (з яких 222,6 млрд грн становили запозичення в гривні), а зовнішні запозичення в гривневому еквіваленті склали 63,8 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

За оперативною оцінкою державний борг на кінець 2019 року становив у гривневому еквіваленті 1,7642 трлн грн, а у доларовому $74,5 млрд і скоротився по відношенню до ВВП до близько 45% на кінець 2019 року.

Гарантований державою борг на кінець року становив близько 6,6% ВВП.

«В межах виконання Стратегії управління державним боргом ми збільшили частку державного боргу, номінованого в національній валюті, з 33% до 41%. Ми також підвищили середньозважений строк ОВДП, що розміщуються, з 9 місяців у 2018 році до близько 2 років у 2019 році. Дохідність за ОВДП суттєво скоротилась: в гривні на 7,22 в.п. до 11,78 за 3-місячними ОВДП та 7,08 в.п. до 11,42% за річними ОВДП. Дохідність за останніми запозиченнями на внутрішньому ринку у доларі США становила рекордно низькі 3,86%, а останні у 2019 році ОВДП, номіновані у євро, Україна здійснила під рекордно низькі 2,22% - найнижчі за всю історію сучасної України», - повідомили у Мінфіні.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

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