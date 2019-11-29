В Україні різко почали зростати борги за комуналку



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Середній розмір платіжки за комуналку в жовтні зріс на 30%

На кінець жовтня заборгованість українців в сплаті за поставки природного газу становила 22,9 млрд грн

Заборгованість населення в сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець жовтня 2019 року склала 52,1 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (51 млрд грн). Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, на кінець жовтня 2019 року заборгованість населення в сплаті за поставки природного газу становила 22,9 млрд грн, за централізоване опалення і постачання гарячої води - 14,4 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 5,0 млрд грн, за централізоване постачання холодної води і водовідведення - 4,2 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,8 млрд грн, за поставки електроенергії - 4,8 млрд грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт · год), на одного власника особового рахунку в жовтні 2019 року склали 938,9 грн, що на 224,1 грн більше, ніж у вересні (714,8 грн).

Раніше Держстат повідомляв, що середній розмір платіжки у 2019 році становив:

січень - 2693,2 грн

лютий - 2660,6 грн

березень - 2296,5 грн

квітень - 1191,9 грн

травень - 779,4 грн

червень - 659,6 грн

липень - 652,9 грн

серпень - 667 грн

вересень - 714,8 грн

У жовтні 2019 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 5,8 млрд грн (83,2% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії - 3,0 млрд грн (105,8%).