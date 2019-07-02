Керівник «Укренерго» підсумував перший день роботи енергоринку



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Глава НЕК Укренерго Всеволод Ковальчук (справа)

Ціни втримали, компанії не були обмежені, а на Бурштинський острів пішла імпортна електроенергія

В понеділок, 1 липня, в Україні відбувся запуск ринку електричної енергії. Керівник оператора системи передачі електроенергії НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук заявив, що «загалом все працює».

«Заявляю офіційно, «Укренерго», як і обіцяло, абсолютно і повністю була готова технічно до запуску ринку електроенергії», - сказав Ковальчук у відеозверненні, розміщеному в Facebook.

Він повідомив, що жодна компанія не була обмежена на жодному сегменті ринку.

Окрема зазначив, що ще рано говорити про конкурентний ринок, але фактори обмеженої конкуренції на ринку працюють. «Лише встановленні регулятором максимальні значення цін та сегментів ринку стримали наш ринок електроенергії від надзвичайно високого зростання ціни. Хоча певне зростання все одно відбувається», - повідомив Ковальчук.

При цьому він додав, що вчора з’явились перші паростки конкуренції за рахунок імпорту на Бурштинському острові.

«Технічно наша країна вже в новій моделі ринку електричної енергії», - підсумував глава «Укренерго».

Нагадаємо, 1 липня в Україні почала діяти нова модель ринку електроенергії. Ціни на електроенергію більше не встановлює державний регулятор НКРЕКП: відтепер виробники продають свій товар за двосторонніми контрактами на вільному ринку.

В перший день роботи нової системи ціна на електроенергію теплових електростанцій на 25% впала. Падіння ціни сталося через виведення на ринок втричі дешевшої електроенергії АЕС. Торги на внутрішньодобовому ринку спіткали технічні проблеми: деякі учасники ринку подали некоректні заявки, а модуль перевірки граничних цін дав збій. Внаслідок цього ДП «Оператор ринку» на пару годин зупинив торги на внутрішньодобовому ринку.

Сьогодні ж, 2 липня, з’явилась інформація, що Окружний адмінсуд Києва задовольнив клопотання Нікопольського заводу феросплавів призупинив постанови НКРЕКП про встановлення на друге півріччя 2019 року тарифів для оператора системи передачі електроенергії НЕК «Укренерго». Ковальчук заявив, що це призведе до колапсу нового ринку електричної енергії.



