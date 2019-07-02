Суд на вимогу заводу Коломойського призупинив тарифи «Укренерго» на передачу електроенергії



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Рішення суду унеможливлює функціонування нової моделі енергоринку в Україні, запевняють в НЕК «Укренерго»

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив клопотання АТ «Нікопольський завод феросплавів» (власники - Ігор Коломойський) із забезпечення позову до Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), призупинивши постанови регулятора про встановлення на друге півріччя 2019 року тарифів для оператора системи передачі електроенергії НЕК «Укренерго».

Про це йдеться в ухвалі суду від 27 червня 2019 року.

Призупинена дія постанов НКРЕКП №954 та №955 від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя.

Керівник НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук запевняє, що таке рішення суду призведе до колапсу нового ринку електричної енергії, оскільки призупинені постанови регулятора були прийняті саме для забезпечення нових алгоритмів роботи ринку.

«Незастосування цих тарифів унеможливлює оплату електроенергії, яка втрачається в магістральних мережах, компенсацію виробникам, які працюють по «зеленим» тарифам, а також здійснення плати допоміжних послуг, тобто підтримки резервів в ОЕС України. А значить унеможливлює функціонування нової моделі ринку!», - заявив Ковальчук.

Адже раніше в тарифі «Укренерго» не були враховані втрати електроенергії в магістральних мережах при передачі. Вони покривалися за рахунок ДП «Енергоринок», яке більше не здійснює свою діяльність в новій моделі ринку. Через «Енергоринок» сплачувалися також і компенсації виробникам електроенергії, які працюють за гарантованим зеленим тарифом (ВЕС, СЕС та інші ВДЕ).

Саме для того, щоб забезпечити функціонування нової моделі ринку, до складу тарифів на передачу і диспетчеризацію НЕК «Укренерго» Регулятор і включив зазначені витрати, фактично переклавши відповідальність з ДП «Енергоринок» на системного оператора. Тому ці тарифи не впливають на розрахунок прогнозної вартості електроенергії, відзначають в «Укренерго».

Нагадаємо, з 1 липня в Україні почала діяти нова модель ринку електроенергії, проти якої виступали частина політиків та експертів. Відтепер виробники продають свій товар за двосторонніми контрактами на вільному ринку, тобто ціни на електроенергію більше не встановлює державний регулятор НКРЕКП.

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