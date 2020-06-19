У «Київміськбуді» назвали собівартість будівництва у столиці



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Собівартість будівельно-монтажних робіт зі зведення квадратного метра у Києві становить майже 15 тис. грн, - Кушнір

Про надприбутки не йдеться, - запевняє керівник компанії

Президент ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Ігор Кушнір розповів в інтерв’ю «Главкому», що собівартість будівництва у столиці зросла, хоча й незначною мірою.

«Відповідно до розрахунків, оприлюднених Мінрегіоном, собівартість будівельно-монтажних робіт зі зведення квадратного метра у Києві становить майже 15 тис. грн. До цього показника додаються витрати на земельну ділянку (купівля або оренда), проект і все інше. Як бачите, про надприбутки не йдеться», - зазначив Кушнір.

За словами президента будівельного холдингу, «Київміськбуд» займає приблизно четверту частину на ринку первинної нерухомості.

«Принаймні, якщо порахувати відсоток від загальної кількості квадратних метрів, які зводять топ-15 забудовників столиці, то виходить саме такий показник. Але це без урахування об'єктів «Укрбуду». – наголосив Кушнір.

Керівник «Київміськбуду» стверджує, що під час карантину «ані, скорочення працівників, ані зниження заробітних плат у холдингу не було». «Із середини березня до травня включно більша частина працівників або працювали у віддаленому режимі, або перебували у відпустках. Керівники підрозділів, відповідальні за певні ділянки роботу приїжджали в офіс на кілька годин. В офісі витримується масковий режим та інші санітарно-епідеміологічні заходи», - поінформував Кушнір і додав, що середня зарплатня його співробітників на сьогодні складає в середньому 15 тис. грн.

Як повідомлялося, у «Київмісьбуді» назвали середню ціну за квадратний метр у столиці.

Також нагадаємо, що з початку 2020 року спостерігається плавне зниження цін на оренду житла в Києві в результаті перевищення пропозиції над попитом.