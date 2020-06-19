  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У «Київміськбуді» назвали собівартість будівництва у столиці

    • Розсилка
    Собівартість будівельно-монтажних робіт зі зведення&nbsp;квадратного метра у Києві становить майже 15 тис. грн, - Кушнір - У «Київміськбуді» назвали собівартість будівництва у столиці
    Собівартість будівельно-монтажних робіт зі зведення квадратного метра у Києві становить майже 15 тис. грн, - Кушнір

    Про надприбутки не йдеться, - запевняє керівник компанії

    Президент ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Ігор Кушнір розповів в інтерв’ю «Главкому», що собівартість будівництва у столиці зросла, хоча й незначною мірою.

    «Відповідно до розрахунків, оприлюднених Мінрегіоном, собівартість будівельно-монтажних робіт зі зведення квадратного метра у Києві становить майже 15 тис. грн. До цього показника додаються витрати на земельну ділянку (купівля або оренда), проект і все інше. Як бачите, про надприбутки не йдеться», - зазначив Кушнір.

    За словами президента будівельного холдингу, «Київміськбуд» займає приблизно четверту частину на ринку первинної нерухомості.

    «Принаймні, якщо порахувати відсоток від загальної кількості квадратних метрів, які зводять топ-15 забудовників столиці, то виходить саме такий показник. Але це без урахування об'єктів «Укрбуду». – наголосив Кушнір. 

    Керівник «Київміськбуду» стверджує, що під час карантину «ані, скорочення працівників, ані зниження заробітних плат у холдингу не було». «Із середини березня до травня включно більша частина працівників або працювали у віддаленому режимі, або перебували у відпустках. Керівники підрозділів, відповідальні за певні ділянки роботу приїжджали в офіс на кілька годин. В офісі витримується масковий режим та інші санітарно-епідеміологічні заходи», - поінформував Кушнір і додав, що середня зарплатня його співробітників на сьогодні складає в середньому 15 тис. грн.

    Як повідомлялося, у «Київмісьбуді» назвали середню ціну за квадратний метр у столиці.

    Також нагадаємо, що з початку 2020 року спостерігається плавне зниження цін на оренду житла в Києві в результаті перевищення пропозиції над попитом.

    Читайте більше:

      будівництво ринок ціни українці житло президент Ігор Кушнір
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ