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    Економіка та фінанси

    У Литві випустять першу у світі колекційну криптомонету

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    Монета, присвячена дню підписання Акту незалежності Литви, за формою схожою на кредитну карту - У Литві випустять першу у світі колекційну криптомонету
    Монета, присвячена дню підписання Акту незалежності Литви, за формою схожою на кредитну карту

    Нацбанк Литви представить 24 тисячі колекційних криптомонет

    Національний банк Литви створив першу у світі колекційну монету на основі технології блокчейн навесні 2020 року.

    Про це повідомляє пресслужба Нацбанку Литви.

    Монета присвячена дню підписання Акту незалежності Литви 16 лютого 1918 року. Вона буде номіналом в 19,18 євро, а за формою схожою на кредитну картку.

    Дизайнер колекційної монети Гіедріус Паулаускіс заявив, що зображення на монеті складається з 36 500 пікселів — приблизно стільки днів пройшло з моменту підписання документа.

    Загалом банк представить 24 тисячі колекційних криптомонет, на кожній із них буде зображення одного з 20 підписантів документа.

    Монети поділять на шість категорій по 4 тисячі в кожній, відповідно до діяльності політиків, які підписали Акт незалежності. Покупці криптовалюти отримають шість випадкових токенів, їм потрібно буде зібрати монети з усіх шести категорій, щоб мати змогу отримати фізичну срібну монету.

    Зазначається, що монети не вступатимуть в обіг та не будуть законним платіжним засобом.

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