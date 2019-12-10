У Литві випустять першу у світі колекційну криптомонету



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Монета, присвячена дню підписання Акту незалежності Литви, за формою схожою на кредитну карту

Нацбанк Литви представить 24 тисячі колекційних криптомонет

Національний банк Литви створив першу у світі колекційну монету на основі технології блокчейн навесні 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку Литви.

Монета присвячена дню підписання Акту незалежності Литви 16 лютого 1918 року. Вона буде номіналом в 19,18 євро, а за формою схожою на кредитну картку.

Дизайнер колекційної монети Гіедріус Паулаускіс заявив, що зображення на монеті складається з 36 500 пікселів — приблизно стільки днів пройшло з моменту підписання документа.

Загалом банк представить 24 тисячі колекційних криптомонет, на кожній із них буде зображення одного з 20 підписантів документа.

Монети поділять на шість категорій по 4 тисячі в кожній, відповідно до діяльності політиків, які підписали Акт незалежності. Покупці криптовалюти отримають шість випадкових токенів, їм потрібно буде зібрати монети з усіх шести категорій, щоб мати змогу отримати фізичну срібну монету.

Зазначається, що монети не вступатимуть в обіг та не будуть законним платіжним засобом.