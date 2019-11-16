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    Події в Україні

    На Львівській залізниці виявили ферму криптовалюти

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    На Львівській залізниці виявили ферму криптовалюти
    Фото: uz.gov.ua

    Відповідно до закону, випуск та обіг криптовалюти на території нашої країни заборонено

    Збитки від діяльності майнінгової ферми, облаштованої у службовому приміщенні посадовцями Львівської залізниці, оцінюються в 1 млн грн.

    Про це інформує Укрзалізниця.

    «Департамент безпеки Укрзалізниці разом з правоохоронцями виявили майнінгову ферму криптовалюти (біткоїнів), що працювала на електроенергії компанії. Її організували посадові особи підрозділу Львівської залізниці», – йдеться у повідомленні.

    За словами директора департаменту економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці Олега Назарука, під час огляду приміщення було виявлено понад 100 одиниць комп’ютерного обладнання, які здійснювали генерування біткоїнів. Майнінгова ферма з початку року завдала компанії орієнтовно 1 млн грн збитків.

    Матеріали перевірки направлено до Тернопільського відділу ГУ Нацполіції в Тернопільській області. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

    В Укрзалізниці нагадали, що, відповідно до Закону «Про Національний банк України», випуск та обіг криптовалюти на території нашої країни заборонено.

    Нагадаємо, міністерство цифрової трансформації України планую у наступні 2-3 роки легалізувати діяльність з майнінгу криптовалют.

    Національний банк Львівщина Укрзалізниця криптовалюта
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