На Львівській залізниці виявили ферму криптовалюти
Відповідно до закону, випуск та обіг криптовалюти на території нашої країни заборонено
Збитки від діяльності майнінгової ферми, облаштованої у службовому приміщенні посадовцями Львівської залізниці, оцінюються в 1 млн грн.
Про це інформує Укрзалізниця.
«Департамент безпеки Укрзалізниці разом з правоохоронцями виявили майнінгову ферму криптовалюти (біткоїнів), що працювала на електроенергії компанії. Її організували посадові особи підрозділу Львівської залізниці», – йдеться у повідомленні.
За словами директора департаменту економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці Олега Назарука, під час огляду приміщення було виявлено понад 100 одиниць комп’ютерного обладнання, які здійснювали генерування біткоїнів. Майнінгова ферма з початку року завдала компанії орієнтовно 1 млн грн збитків.
Матеріали перевірки направлено до Тернопільського відділу ГУ Нацполіції в Тернопільській області. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.
В Укрзалізниці нагадали, що, відповідно до Закону «Про Національний банк України», випуск та обіг криптовалюти на території нашої країни заборонено.
Нагадаємо, міністерство цифрової трансформації України планую у наступні 2-3 роки легалізувати діяльність з майнінгу криптовалют.